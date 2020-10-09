Кредитные «каникулы» подходят к концу

В октябре заканчивается так называемый мораторий на погашение кредитов, которым могли воспользоваться жители Чехии в связи с пандемией коронавируса. В конце октября вновь платить по кредитам будут свыше 239 тысяч человек.

После первой волны эпидемии чехи смогли отложить выплаты по кредитам и ипотеке на три или шесть месяцев. Цель была ясна: не обременять должников еще больше в то время, когда компании были вынуждены снижать заработную плату или увольнять работников.

«Мы систематически информируем клиентов и готовим их к приближающейся дате возврата. Для банков важно, чтобы клиенты могли продолжать выплаты после окончания моратория», — говорит пресс-секретарь UniCredit Bank Петр Плоцек. По данным банков, большинство клиентов смогут продолжать выплаты по кредитам без проблем. По оценкам банков Česká spořitelna и Komerční banka, примерно у 10% клиентов могут возникнуть сложности с погашением долга.

«После того как отсрочка закончилась, большинство клиентов начали выплачивать кредит или погасили его. Примерно треть клиентов потребовали отсрочки до конца октября», — сказала пресс-секретарь Air Bank Яна Покорна.

«Мы готовы протянуть руку помощи всем клиентам, у которых возникнут проблемы. В первую очередь мы постараемся согласовать с ними индивидуальные планы погашения», — заявили в банке Česká spořitelna.

Источник: lidovky.cz