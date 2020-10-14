Топ-100 чешских бизнесменов: Бабиш разбогател, Келлнер потерял 57 млрд крон

Самым богатым чехом в 2020 году стал владелец финансовой группы PPF Петр Келлнер, однако его активы из-за коронавирусного кризиса снизились на 16,3% (или 57 млрд крон) и составили 293 млрд крон.

Фото: Forbes

Такие данные представлены в девятом рейтинге самых богатых бизнесменов Чехии, который ежегодно составляет журнал Forbes. В этом году на чешском бизнесе серьезно отразились последствия пандемии коронавируса.

По сравнению с этой весной, когда Келлнер попал в глобальный рейтинг долларовых миллиардеров Forbes, падение еще более ощутимо. Весной, в разгар первого карантина, Forbes оценил его активы в $14,9 млрд, что по тогдашнему курсу составляло 372 млрд крон. За шесть месяцев Келлнер потерял почти 80 млрд крон. Это также связано с курсовой разницей, с тех пор крона снова укрепилась по отношению к доллару.

В то же время стало ясно, насколько устойчивы к кризису отдельные области, в которых чешские миллиардеры ведут бизнес. В этом году премьер-министр Андрей Бабиш — бенефициар целевых фондов, в которые входят холдинг Agrofert и другие ассоциированные компании, — получает прибыль от стабильных секторов, таких как пищевая промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение и химия. Forbes увеличил оценку активов Андрея Бабиша на 4 млрд — до 74 млрд крон. Основными причинами являются хорошие экономические результаты компании Agrofert в прошлом году, снижение долга и сохранение этой тенденции в 2020 году.

Среди тех, кому кризис помог, и Павел Баудиш, совладелец и основатель антивирусной компании Avast. Акции компании подскочили более чем на 40% за год, а активы увеличились на 13 млрд — до 29 млрд крон.

Девелопер Душан Куновски (Central Group) впервые вошел в десятку самых богатых чехов, что отражает продолжающийся рост цен на недвижимость в Чехии из-за инфляции и спроса на стабильные инвестиции.

Топ-10 самых богатых чехов в 2020 году Место Имя Активы (млрд крон) Бизнес 1 Петр Келлнер 293 PPF (O2, Home Credi, Air Bank) 2 Радован Витек 86 CPI Property Group (недвижимость) 3 Даниел Кржетински 78 EPH (энергетика) 4 Андрей Бабиш 74 Agrofert (сельское хозяйство, продукты питания, СМИ) 5 Карел Комарек 71 KKCG (энергетика) 6 Павел Баудиш 51 Avast (ПО) 7 Павел Тыкач 32 Sev.en (энергетика) 8 Эдуард Кучера 29 Avast (ПО) 9 Марек Доспива 23,5 Penta (инвестиционная группа) 10 Душан

Куновски 20,7 Central Group



Источник: seznamzpravy.cz