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Топ-100 чешских бизнесменов: Бабиш разбогател, Келлнер потерял 57 млрд крон

Топ-100 чешских бизнесменов: Бабиш разбогател, Келлнер потерял 57 млрд крон

Марина Коханкова 1007 0
Самым богатым чехом в 2020 году стал владелец финансовой группы PPF Петр Келлнер, однако его активы из-за коронавирусного кризиса снизились на 16,3% (или 57 млрд крон) и составили 293 млрд крон.
Фото: Forbes
Топ-100 чешских бизнесменов: Бабиш разбогател, Келлнер потерял 57 млрд крон

Такие данные представлены в девятом рейтинге самых богатых бизнесменов Чехии, который ежегодно составляет журнал Forbes. В этом году на чешском бизнесе серьезно отразились последствия пандемии коронавируса.

По сравнению с этой весной, когда Келлнер попал в глобальный рейтинг долларовых миллиардеров Forbes, падение еще более ощутимо. Весной, в разгар первого карантина, Forbes оценил его активы в $14,9 млрд, что по тогдашнему курсу составляло 372 млрд крон. За шесть месяцев Келлнер потерял почти 80 млрд крон. Это также связано с курсовой разницей, с тех пор крона снова укрепилась по отношению к доллару.

В то же время стало ясно, насколько устойчивы к кризису отдельные области, в которых чешские миллиардеры ведут бизнес. В этом году премьер-министр Андрей Бабиш — бенефициар целевых фондов, в которые входят холдинг Agrofert и другие ассоциированные компании, — получает прибыль от стабильных секторов, таких как пищевая промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение и химия. Forbes увеличил оценку активов Андрея Бабиша на 4 млрд — до 74 млрд крон. Основными причинами являются хорошие экономические результаты компании Agrofert в прошлом году, снижение долга и сохранение этой тенденции в 2020 году.

Среди тех, кому кризис помог, и Павел Баудиш, совладелец и основатель антивирусной компании Avast. Акции компании подскочили более чем на 40% за год, а активы увеличились на 13 млрд — до 29 млрд крон.

Девелопер Душан Куновски (Central Group) впервые вошел в десятку самых богатых чехов, что отражает продолжающийся рост цен на недвижимость в Чехии из-за инфляции и спроса на стабильные инвестиции.

 

Топ-10 самых богатых чехов в 2020 году
Место Имя Активы (млрд крон) Бизнес
1 Петр Келлнер 293 PPF (O2, Home Credi, Air Bank)
2 Радован Витек 86 CPI Property Group (недвижимость)
3 Даниел Кржетински 78 EPH (энергетика)
4 Андрей Бабиш 74 Agrofert (сельское хозяйство, продукты питания, СМИ)
5 Карел Комарек 71 KKCG (энергетика)
6 Павел Баудиш 51 Avast (ПО)
7 Павел Тыкач 32 Sev.en (энергетика)
8 Эдуард Кучера 29 Avast (ПО)
9 Марек Доспива 23,5 Penta (инвестиционная группа)
10 Душан
Куновски		 20,7 Central Group


Источник: seznamzpravy.cz

 

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Темы
бизнес Чехия Петр Келлнер Андрей Бабиш коронавирус
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