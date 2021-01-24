Вице-премьер и глава МИД Чехии осудили действия российских властей во время митингов в поддержку Навального

Министр иностранных дел Томаш Петржичек осудил действия представителей власти во время демонстраций в поддержку лидера российской оппозиции Алексея Навального. Митинги прокомментировал и вице-премьер Чехии Ян Гамачек.

Томаш Петржичек высказался Twitter, он заявил, что, по оценкам общественных организаций, во время акций протеста было задержано 3400 человек, в том числе и жена Навального.

«Это невероятное число даже для такой большой страны, как Россия. Я осуждаю жестокое насилие и репрессии против свободы слова», — сказал глава чешской дипломатии.

По словам заместителя премьер-министра Яна Гамачека, действия российского правительства против Навального — это «огромный позор для Российской Федерации», который доказывает, что власти боятся и осознают нестабильность нынешнего российского режима.

«Насколько мне известно, вмешательство было жестоким и оно продолжается. Государство, которое не боится своих граждан, так себя не ведет», — сказал Гамачек. Он также сослался на Белоруссию, в которой, по его мнению, происходит аналогичная ситуация.

Напоминаем, что 23 января по всей России прошли митинги в поддержку арестованного Алексея Навального. Они сопровождались активными действиями со стороны сотрудников ОМОН. Силовики жесткого разгоняли и задерживали протестующих.

Акции протеста прошли и в Праге.

Источник: ČTK