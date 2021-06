Как платить налог на криптовалюту в Чехии

Криптовалюты или цифровые валюты стали инвестиционным хитом после стремительного роста их стоимости в прошлом году. За первые четыре месяца этого года чехи приобрели криптовалюту на три миллиарда крон — втрое больше, чем в прошлом году. Однако немногие знают, что прибыль от Bitcoin, Ethereu и других криптовалют в Чехии облагается налогом.

«С точки зрения налогообложения прибыль от криптовалюты относится к категории прочих доходов. Вы должны заплатить налог за разницу в цене, по которой вы купили валюту и по которой вы ее продали. Разница между ценой покупки и продажи с учетом комиссионных, уплаченных обменному пункту, облагается 15-процентным налогом», — пояснил юрист Ярослав Менчик.

Чешский национальный банк считает, что криптовалюты не являются ни классическими, ни электронными деньгами, ни инвестиционным инструментом.

Например, за акции не нужно платить налог, если они были проданы через три года после покупки. В отличие от акций люди всегда должны платить налог за криптовалюту. Но не во всех странах действуют одинаковые правила. В Германии криптовалюта облагается подоходным налогом, но после одного года владения ею при продаже налог уже платить не нужно.

Для расчета налога указывается среднее арифметическое цен, по которым приобреталась криптовалюта, или используется метод FIFO (англ. first in, first out). В последнем случае налогом облагается разница между первой покупной и продажной ценой.

По мнению юристов, рассчитывать на то, что налоговая инспекция не узнает о продаже криптовалют, не стоит. «Сегодня налоговые органы знают все банковские счета различных криптовалютных офисов и операторов обменных платформ и очень легко идентифицируют их через вашу учетную запись, когда вы получаете деньги с этих счетов. Они знают, что это связано с криптовалютой», — добавил эксперт.

