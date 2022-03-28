Кровавый месяц открыт: Активисты вылили искусственную кровь на посольство РФ в Чехии

Красный цвет, символизирующий кровь, несколько раз появлялся на стенах российского посольства в пражском Бубенече с начала российского вторжения в Украину. В последний раз активисты заливали красной краской лестницу перед посольством России в пятницу, 26 марта. Давид Штеффель из группы «Декоммунисты», сознавшийся о преступлении, призвал всех, у кого хватает смелости — отметить подобным образом российское посольство или любое другое здание, яхту или квартиру, принадлежащие Российской Федерации.

«В среднем у каждого из нас пять литров крови»

Полицейские из службы охраны задержали четырех человек при поливании лестницы искусственной кровью. Организатору мероприятия пришлось давать объяснения в отделении полиции.

«Полиция расценила это дело как правонарушение и передала его в соответствующий административный орган для разрешения», — заявил представитель пражской полиции Ян Рыбанский.

Каждый из четырех активистов принес пятилитровое ведро искусственной крови из воды, какао и пищевого красителя. Эту смесь вылили на лестницу перед зданием посольства.

«В среднем у каждого из нас пять литров крови. Акция протеста является ответом на убийство ни в чем не повинных мирных жителей, особенно детей, женщин и стариков. Наша «кровь» ничто по сравнению с действительно пролитой кровью из-за бездушной политики военного монстра Путина», — сказал Давид Штеффель, один из представителей группы «Декоммунисты», которая стремится признать коммунистов вне закона.

«Призываем всех, у кого есть хоть капля мужества и мужества, выбрать время и пойти в посольство Российской Федерации с ведром такой смеси».

Давид Штеффель впервые облил «кровью» российское посольство всего через несколько дней после начала вторжения. Тогда он сообщил полиции, что споткнулся и случайно пролил красную краску на металлическую вывеску и доску объявлений на заборе посольства.

«Этим событием [...] мы запустили так называемый Кровавый месяц», — написал Давид Штеффель в своих соцсетях.

Давид Штеффель подчеркивал ненависть к путинскому режиму, а не к русским в целом. «Однако предупреждаем, что отвергаем любую ненависть к гражданам России в целом. Мы убеждены, что большинство наших российских сограждан против этой агрессии — надо их различать», — добавил он.

Источник: prazska.drbna.cz