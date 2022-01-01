Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
Магазин в Чехии могут оштрафовать на 50 миллионов крон за хранение некачественного мяса

Магазин в Чехии могут оштрафовать на 50 миллионов крон за хранение некачественного мяса

Партнер рубрики:
420on.cz
02 июня
10:43
68
Около 100 килограммов некачественного мяса обнаружили инспекторы Государственной ветеринарной службы во время проверки магазина в Вышши-Броде (Чески Крумлов). Инспекторы обнаружили замороженное мясо птицы, в том числе ощипанных кур, на закрытой территории магазина, обозначенной как частные помещения.

Магазин в Чехии могут оштрафовать на 50 миллионов крон за хранение некачественного мяса

«Продукты животного происхождения были без какой-либо идентификации, более того, они были высушены, сильно заморожены», — сказал пресс-секретарь Государственной ветеринарной службы Петр Ворличек.

«Также были обнаружены продукты, не предназначенные для употребления в пищу человеком, например, свиные или куриные когти. Никаких доказательств их происхождения продавец не предоставил», — добавил он.

Ветеринары ликвидировали мясо. В отношении продавца будет возбуждено административное дело, ему грозит штраф до 50 миллионов рублей.

Источник: novinky.cz

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь



читайте по теме
1536-1024-3
03 февраля
13:18
2701
Экономика
На пражском рынке Sapa нашли 300 кг некачественного мяса
Mraz_rensk_-sklad-650x489
26 октября
19:22
3724
Экономика
Ветеринары в Чехии изъяли 1300 кг мяса для кебаба
4056a049-5cf2-4d50-a2e2-ed713f823455
07 октября
15:51
6518
Общество
В Чехии Lidl должен снять с продажи 17,5 тонны свиного фарша из-за антибиотиков
Aktiviste-brani-vjezdu-do-arealu-jatek-v-mirovicich-na-pisecku_denik-630-16x9
31 августа
09:34
3590
Общество
В Чехии активисты заблокировали вход на комбинат по переработке мяса
Последние новости:
Tramvaj-praha-top
02 июня
09:51
336
Общество
Блэкаут в центре Праги: в некоторых районах произошло массовое отключение электроэнергии
408322
02 июня
09:08
188
Экономика
Хорватия с 1 января 2023 года перейдет на евро
Erb93ce92_38ad3_00ae_4aa2_875e_7dc9364d360f
02 июня
08:37
269
Общество
Крупный пожар в пражском центре лечения болезни Альцгеймера: два человека погибли, 55 пострадали
Lav935b99_ukrajdeti
01 июня
18:24
598
Общество
Новый сайт предложит более 200 000 учебников чешского языка для украинских беженцев
Deti
01 июня
19:18
5454
Экономика
Правительство Чехии одобрило единовременную выплату 5000 крон для семей с детьми
Untitled_design__7_
01 июня
15:23
936
Политика
Кризис с беженцами в Чехии: «НКО сейчас заменяют государство, эта система нежизнеспособна», — говорят благотворительные организации
Untitled_design__5_
01 июня
14:04
1201
Общество
Как правильно звонить на телефоны экстренной помощи в Чехии? Номера и инструкции
Kacpu-vysocany-30
01 июня
12:55
1051
Общество
Мэрия Праги 15 июня закроет центр помощи беженцам в Высочанах
Untitled_design__4_
01 июня
12:51
529
Общество
В Чехии сын не пускал врача к отцу, угрожая убийством. Пришлось применять электрошокер
Untitled_design__2_
01 июня
12:28
591
Общество
Столкнулись пять машин — массовая авария осложнила проезд на дороге D1 по направлению к Праге


Портал Чехия Онлайн 420on.cz полностью посвящён жизни в Чехии и, в частности, в Праге. У нас Вы найдёте множество интересных материалов о жизни в Праге: новости, отели, погода, карты, достопримечательности, цены на товары и услуги, развлечения и экскурсии в Праге И это далеко не полный список освещаемых нами тем. Вам больше не придётся собирать информацию о Чехии на разных сайтах, потому что на нашем сайте - Вы найдете все о Праге и Чехии.

Мы поможем составить Вам маршрут путешествия в Чехию, для этого Вам достаточно посетить рубрику "Отдых" и сервис "Достопримечательности".

Портал Чехия Онлайн 420on.cz полностью посвящён жизни в Чехии и, в частности, в Праге. У нас Вы найдёте множество интересных материалов о жизни в Праге: новости, отели, погода, карты, достопримечательности, цены на товары и услуги, развлечения и экскурсии в Праге И это далеко не полный список освещаемых нами тем. Вам больше не придётся собирать информацию о Чехии на разных сайтах, потому что на нашем сайте - Вы найдете все о Праге и Чехии.

Мы поможем составить Вам маршрут путешествия в Чехию, для этого Вам достаточно посетить рубрику "Отдых" и сервис "Достопримечательности".

популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
Украина
транспорт
Туризм
дети
недвижимость
выставка
преступность
работа
иностранцы
туристы