Магазин в Чехии могут оштрафовать на 50 миллионов крон за хранение некачественного мяса

«Продукты животного происхождения были без какой-либо идентификации, более того, они были высушены, сильно заморожены», — сказал пресс-секретарь Государственной ветеринарной службы Петр Ворличек.
«Также были обнаружены продукты, не предназначенные для употребления в пищу человеком, например, свиные или куриные когти. Никаких доказательств их происхождения продавец не предоставил», — добавил он.
Ветеринары ликвидировали мясо. В отношении продавца будет возбуждено административное дело, ему грозит штраф до 50 миллионов рублей.
Источник: novinky.cz
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Портал Чехия Онлайн 420on.cz полностью посвящён жизни в Чехии и, в частности, в Праге. У нас Вы найдёте множество интересных материалов о жизни в Праге: новости, отели, погода, карты, достопримечательности, цены на товары и услуги, развлечения и экскурсии в Праге И это далеко не полный список освещаемых нами тем. Вам больше не придётся собирать информацию о Чехии на разных сайтах, потому что на нашем сайте - Вы найдете все о Праге и Чехии.
Мы поможем составить Вам маршрут путешествия в Чехию, для этого Вам достаточно посетить рубрику "Отдых" и сервис "Достопримечательности".