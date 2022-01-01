Партия ANO хочет сделать пособие 5000 крон для детей ежемесячным. ODS говорит, что это обанкротит Чехию

Оппозиционное движение ANO считает пособие в размере 5000 крон на ребенка, утвержденное правительством в среду, недостаточным. По словам председателя Андрея Бабиша, семьи должны получать его каждый месяц до конца года, а также такое пособие нужно давать и студентам до 26 лет. Такое единоразовое пособие он назвал смехотворным. По словам Яна Бауэра, заместителя председателя ODS, предложение ANO приведет Чехию к банкротству.

«Мы поддерживаем эти пять тысяч в любой форме, потому что семьям стоит помогать всегда», — сказал Ючелка. Однако, по мнению ANO, стоит рассмотреть две основные поправки: возраст детей и изменение единовременного пособия на регулярное до конца года. По словам Ючелки, движение ANO также хочет предложить поправку к предложению о положениях, касающихся детей в приемных семьях.

В Минтруда заявили, что по предложению правительства право на пособие должны иметь около 1,56 млн детей до 18 лет. Расходы должны составить 7,8 миллиарда долларов. Если бы это пособие распространялось на всех детей и студентов до 26 лет, ежемесячные расходы могли бы, по расчетам ČTK, составить более 11 миллиардов крон. А если бы взнос поступал каждый месяц, например, начиная с августа, то в течение пяти месяцев до конца года потребовалось бы более 56 миллиардов крон. Это примерно столько же, сколько Министерство труда должно в сумме потратить на родительские и детские пособия, пособия на жилье и т.д. — за весь год.

По словам главы партии ANO и бывшего министра финансов Алены Шиллеровой, у правительства есть возможность помогать населению и компаниям за счет доходов бюджета.

Однако политики правительства ODS говорят о популизме движения ANO и указывают на задолженность Чехии. «Идея предоставления семьям 5000 на каждого ребенка каждый месяц к концу 2022 года обанкротила бы Чешскую Республику, если бы она была реализована», — сказал Бауэр.

Источник: ceskenoviny.cz

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