Евросоюз временно отменил таможенные пошлины на ввоз украинских товаров

Европейский Союз с 4 июня приостанавливает уплату таможенных пошлин на ввоз украинских сельскохозяйственных и продовольственных товаров сроком на один год. Мера также коснется фруктов, овощей и промышленной продукции, импортируемых из Украины в ЕС.

Постановление было опубликовано в официальном журнале ЕС в пятницу. Евросоюз хочет поддержать украинскую экономику, которая сталкивается с последствиями российского военного вторжения.

Пересмотр правил был одобрен министрами сельского хозяйства ЕС в мае. Помимо отмены пошлин, ЕС также принимает меры по облегчению транспортировки товаров между ЕС и Украиной, в том числе по так называемым маршрутам солидарности. Их цель — заменить заблокированные российской армией украинские порты на Черном море новыми безопасными коридорами для перевозки зерновых из Украины.

Взаимный оборот аграрной внешней торговли ЕС с Украиной в 2021 году превысил десять миллиардов евро (примерно 247 миллиардов крон). Экспорт сельскохозяйственной продукции из ЕС в Украину составил около трети этого объема.

По данным Министерства сельского хозяйства Чехии, товарооборот взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией между Чехией и Украиной в 2021 году составил 5,4 миллиарда крон, а стоимость импорта сельскохозяйственной продукции из Украины в Чехию составила 4 миллиарда крон. Чехия в основном импортирует алкоголь, замороженную чернику и малину, очищенные грецкие орехи, свежую птицу, пчелиный мед, подсолнечное масло и пекарские дрожжи. Что касается стран, не входящих в ЕС, то Чехия импортирует большую часть сельскохозяйственной продукции из Украины.

Источник: ceskenoviny.cz