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Земан считает, что Путина должны судить и в России

Земан считает, что Путина должны судить и в России

Партнер рубрики:
06 июня
14:44
468
Президент России Владимир Путин отправил свою страну в изоляцию и отбросил ее в развитии, поэтому его должны судить не только на международной арене, но и в России. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан в интервью, стенограмму которого опубликовал Пражский Град на своем сайте.

Земан считает, что Путина должны судить и в России

Земан несколько раз встречался со своим российским коллегой в прошлом и был известен своим благосклонным отношением к России. После нападения России на Украину, которое продолжается с конца февраля, он изменил свое мнение. На вопрос, будет ли он теперь иметь дело с Путиным, которого президент США Джо Байден назвал военным преступником, он сказал, что президент России Владимир Путин должен предстать перед судом.

Ранее Земан заявлял, что Путин совершил преступление против мира, и это преступление является синонимом военного преступления. По словам Земана, Путин решил вторгнуться в Украину, хотя знал, что за этим последуют обширные политические и экономические антироссийские санкции. «Фактически он решил изолировать Россию и россиян. Он отбросил свою страну назад в развитии. Это очень печально», — сказал Земан. Он признал, что, хотя он и не поддерживает экономические санкции, они являются функциональным инструментом для Европы. «И они оказывают влияние на российскую экономику, о чем свидетельствуют многие экономические показатели», — сказал он.

Однако, по словам главы чешского государства, у России еще есть финансовые резервы для продолжения войны, в том числе благодаря доходам от продажи газа и нефти. После аннексии Россией украинского Крыма в 2014 году Земан был одним из самых громких критиков в союзе антироссийских санкций, принятых союзом в ответ на аннексию. На прошлой неделе Европейский союз утвердил шестой пакет санкций за вторжение России в Украину, который включает запрет на импорт большей части российской нефти с начала года. По мнению Земана, Европа должна теперь, помимо санкций, также продолжать открывать свой рынок для Украины и наоборот. По словам Земана, снятие барьеров и либерализация торговли между Европой и Украиной могут быть взаимовыгодными. Глава государства считает, что конфликт в Украине, скорее всего, перерастет в «войну на истощение». По мнению Земана, результатом должна стать замена боевых действий дипломатическими переговорами.
 

Источник: ceskenoviny.cz

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