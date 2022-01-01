В 2021 году в Чешской Республике было построено 35,5 тысяч новых квартир

​В 2021 году в Чешской Республике была построена 34 581 новая квартира, что на 0,5% больше, чем годом ранее. В прошлом году на строительство новых квартир было потрачено 118 миллиардов крон. Большинство квартир строители сдали в эксплуатацию в семейных домах (55%).

Данные были опубликованы сегодня Чешским статистическим управлением. Таким образом, в прошлом году было сдано всего на 169 квартир больше, чем годом ранее.

Почти 55% квартир приходилось на семейные дома (18 998) и треть на многоквартирные дома (10 849). «Однако обе эти основные категории сообщают о снижении», — сказала Лукавцова, добавив, что в годовом исчислении жилье в частных домах упало на 4,1%, а в многоквартирных домах — на 6,7%.

«Количество готовых единиц жилья растет с 2014 года. В 2020 и 2021 годах оно оставалось на высоком уровне, близком к 2019 году. Однако в прошлом году политика ЧНБ изменилась, из-за инфляции и роста цен на стройматериалы в будущем количество сданных в эксплуатацию квартир будет снижаться», — оценивает Йозеф Купец, эксперт по строительству в KPMG.

В 2021 году на строительство новых квартир было потрачено 118 миллиардов крон, что на 8% больше, чем в прошлом году.

Наиболее часто используемая кирпичная несущая конструкция использовалась в 76% жилых и более чем в 83% частных домов. Доля деревянных построек снизилась с 15,6% до 14,7%. В прошлом году было построено 2645 новых семейных домов с деревянными несущими конструкциями. Снижение связано с резким ростом цен на строительный пиломатериал.

Традиционно больше всего новых квартир было построено в Среднечешском крае (6376) и Праге (5228), меньше всего — в Карловых Варах (605) и Либерце (864).

Источник: ceskenoviny.cz

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