В 2030 году чехи впервые смогут прокатиться на поезде по высокоскоростной трассе

​Французский поезд TGV прибыл в Чехию. Он должен стать символом подготовки чешской высокоскоростной железной дороги, строительство которой начнется через несколько лет.

Согласно исследованиям, строительство отдельных участков скоростной автомагистрали в Чехии обойдется в десятки миллиардов крон. Поэтому, по словам главы Минтранса Мартина Купки, государство будет искать различные формы финансирования. Одним из них является привлечение частного лица в форме проекта PPP, когда строительство и эксплуатация финансируются частными инвесторами, а государство постепенно погашает кредит.

По словам министра, государство уже сделало первые шаги, модель PPP будет использована для модернизации части четвертого железнодорожного коридора между Неманицами и Шеветином.

Программы субсидирования Европейского Союза также должны помочь. «Это будет несколько различных видов субсидий», — сказал Йиржи Свобода, генеральный директор Железнодорожной администрации.

Купка определил строительство и последующее расширение высокоскоростных линий как необходимость развития внутреннего транспорта. Он указал, что нынешние коридоры уже недостаточно велики. По словам министра, также важно сократить продолжительность поездки по стране и за границу.

В настоящее время максимально разрешенная скорость на чешских железных дорогах составляет 160 километров в час. В перспективе самые быстрые маршруты планируемых высокоскоростных линий должны позволять развивать максимальную скорость до 320 километров в час, остальные участки готовятся для скорости около двухсот километров в час.

В качестве символа высокоскоростных железных дорог в Европе Управление железных дорог в понедельник представило публике презентационную единицу французского высокоскоростного поезда TGV. Поезд сейчас находится на главном железнодорожном вокзале Праги, куда утром на него пришли посмотреть сотни людей.

Несмотря на возраст поезда, по данным Управления железной дороги, представленный агрегат технически мало чем отличается от нынешних машин. Поезд состоит из двух тяговых и восьми вставных вагонов общей длиной двести метров. В 1981 году он достиг рекорда скорости в 380 километров в час, а затем проехал по обычным трассам со скоростью 300 километров в час. Он эксплуатировался в штатном режиме до 2018 года. За его аренду администрация заплатит французским железным дорогам 379 тысяч евро (около 9,3 миллиона крон).

В ближайшие три дня поезд будет демонстрироваться в выставочном центре Брно в рамках выставки Rail Business Days. Следующими остановками станут вокзал в Йиглаве 10 июня и главный железнодорожный вокзал в Усти-над-Лабем днем ​​позже. Затем поезд возвращается во Францию ​​через Германию.

Согласно текущим планам, строительство первых участков скоростной автомагистрали в Чехии должно начаться через три-четыре года. Планируется, что в 2030 году первые пассажиры будут ездить на скоростных поездах из Праги в Брно.

Источник: ceskatelevize.cz

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