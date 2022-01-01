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Половина домохозяйств в Чешской Республике не следит за потреблением энергии

Половина домохозяйств в Чешской Республике не следит за потреблением энергии

Партнер рубрики:
12 июня
11:23
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Примерно половина домохозяйств в Чешской Республике не следит за своим потреблением энергии и ждёт годового счета. Только каждое пятое домохозяйство отслеживает количество потребляемой энергии раз в месяц, а каждое восьмое домохозяйство — проверяет раз в три месяца. Три пятых опрошенных сказали, что если бы они знали свое месячное потребление не только в киловатт-часах, но и в кронах, то смогли бы скорректировать или уменьшить потребление. Это показал опрос, проведенный PAQ Research для Института предотвращения и решения чрезмерной задолженности (IPŘP). Об этом сообщил Филип Стовассер, представитель IPŘP.

Половина домохозяйств в Чешской Республике не следит за потреблением энергии

По его словам, исследование является продолжением проекта «Чехия 2022: жизнь беcценна», над которым работают PAQ Research и Чешское радио. Это следует из многолетнего исследования «Жизнь во время пандемии». В каждой волне было опрошено от 1600 до 1800 человек. Результаты говорят сами за себя.

По данным статистического управления, в Чешской Республике насчитывается около 4,5 млн домохозяйств. Согласно текущим исследованиям, 19 процентов домохозяйств ежемесячно отслеживают свое потребление. Раз в квартал его проверяют 12 процентов домохозяйств. В основном это люди, живущие одни. В общей сложности 51 процент домохозяйств не проводит ревизию потребления и ждёт годовой счет. Преимущественно это люди с доходом выше средней заработной платы, а также те, кто живут в арендованной квартире или кооперативном жилье.

«Поэтому можно предположить, что если люди не увидят рост цен и не увеличат ежемесячную статью расходов на них, они почти наверняка будут шокированы во время годового отчета из-за чрезвычайно высокой задолженности», — сказал глава IPŘP Радек Хабл.

Согласно исследованию, около половины домохозяйств заявили, что испытывают финансовые трудности из-за повышения цен на энергоносители. Хабл отметил, что это уже не только бедные люди, но и люди с более высокими доходами. Согласно результатам, четыре процента домохозяйств имеют большие проблемы из-за цен на энергоносители, а две пятых — меньшие. Девять из десяти респондентов, живущих в бедности, заявляют о трудностях. Их бюджет не достигает даже 60-процентного медианного дохода.

Согласно полученным данным, люди могли бы лучше регулировать свое потребление, если бы регулярно знали не только количество потребляемых киловатт-часов, но и количество в кронах. Три пятых домохозяйств заявили, что если бы у них была эта информация о расходах каждый месяц, они могли бы лучше скорректировать или сократить потребление. Однако четверть респондентов не стали бы ограничивать потребление даже при наличии точных месячных данных.

Хабл заявил, что в соответствии с законом умные счетчики будут установлены в домохозяйствах с более высоким потреблением с 2024 года и с более низким потреблением с 2027 года. «Государство определенно должно мотивировать установить их как можно скорее. Точная и постоянная осведомленность о наших затратах на энергию оказалась ключом к лучшему регулированию», — говорит Хабл.
 

Источник: ceskenoviny.cz

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