В конце лета начнется строительство Дворецкого моста в Праге

Строительство Дворецкого моста, который соединит Прагу 4 с Прагой 5, должно начаться в конце августа или начале сентября. Строительство завершится на рубеже 2024 и 2025 годов.

Мост между районами Смихов и Подоли будет построен компаниями Metrostav TBR, Strabag и Firesta Fisher, которые выиграли соответствующий тендер. Стоимость проекта оценивается в 1,075 миллиарда крон. По словам архитекторов, дизайн сооружения отсылает к работам Франтишека Менцла, проектировавшего мосты для Праги в первой половине 20 века. Мост длиной почти 400 метров будет предназначен для трамваев, велосипедистов и пешеходов. Проект включает в себя новую трамвайную и автобусную остановку «Дворецкий мост».

Благодаря новому мосту можно будет отменить часть автобусных линий, идущих через Баррандов мост.

«Дворецкий мост является одним из самых важных сооружений, которые будут способствовать развитию трамвайных линий в Праге», — сказал заместитель мэра Праги Адам Шайнгерр.

Компании построят мост через 810 дней после начала строительства, сообщил председатель правления Metrostav TBR Алеш Готхард. Гарантия составит 72 месяца на строительные работы и 120 месяцев на железобетонную конструкцию моста. По словам Шейнхерра, на этой неделе мегаполис должен подписать контракт с выбранным строительным подрядчиком.

Название — Дворецкий мост — является рабочим. Ранее Шейнхерр предлагал назвать мост в честь покойного бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт. Окончательное название нового моста еще будет обсуждаться.

Источник: ceskatelevize.cz