У Apple проблема. Евросоюз введет единое зарядное устройство для электроники

После многолетних переговоров Европейский Союз согласился ввести в государствах-членах единое зарядное устройство для портативной электроники. Все новые устройства должны будут использовать интерфейс USB-C. Это проблема особенно для американской компании Apple, которая одна из немногих использует другие разъемы.

Целью этой меры является сокращение количества электронных отходов и облегчение использования мобильных телефонов и других устройств. Хотя соглашение еще не было официально подтверждено на пленарном заседании Европейского парламента и государств-членов, это только формальность.

Новые правила должны применяться не только к смартфонам и планшетам, но и к другим портативным устройствам, таким как электронные ридеры, камеры, колонки или беспроводные наушники. Эти устройства не всегда оснащены разъемами USB-C, гораздо чаще встречается более старый и медленный стандарт microUSB, который дешевле для производителя.

«Европейских потребителей уже давно беспокоит то, что с каждым новым устройством накапливается все больше зарядных устройств. Теперь они смогут использовать одно зарядное устройство для всей портативной электроники», — заявил депутат Европарламента Алекс Салиба, который вел переговоры об окончательной форме директивы от имени Европейского парламента, сообщает ČTK.

Apple считается, вероятно, самым большим противником единого зарядного устройства. Эта компания постоянно использует интерфейс Lightning для своих айфонов, это касается и последних айфонов 13, продажи которых стартовали в конце прошлого года.

В то же время Apple предлагает несколько моделей планшетов iPad с разъемами USB-C. Преимущества этого решения неоспоримы, такие как более быстрая передача данных и зарядка, а также поддержка гораздо большего количества аксессуаров. Apple также использовала зарядные устройства USB-C для своих Macbook, но изменила свой стандарт для последнего поколения.

Вопросы о том, почему Apple давно перешла на зарядные устройства USB-C для iPhone, представители компании игнорируют. Это очень неудобно для пользователей, потому что они должны иметь разные зарядные устройства для iPhone, iPad и Macbook.

Европейская комиссия несколько лет решала вопрос с единым зарядным устройством, и после переговоров с производителями ей удалось сократить рынок с нескольких десятков устройств до всего лишь трех. Это упомянутые интерфейсы Lightning, microUSB и USB-C.

Источник: novinky.cz