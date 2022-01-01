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Средняя ставка по ипотечным кредитам в Чехии выросла до 5,71 процента в июне

Средняя ставка по ипотечным кредитам в Чехии выросла до 5,71 процента в июне

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420on.cz
08 июня
10:07
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Средняя ставка по ипотечным кредитам в начале июня составляла 5,71% и выросла на 0,38 процентных пункта за последний месяц. Таким образом, скорость роста ставок немного замедлилась, следует из данных Fincentrum Hypoindex.

Средняя ставка по ипотечным кредитам в Чехии выросла до 5,71 процента в июне

С весны обрабатывается по новой методике на основании данных на пятое рабочее число каждого месяца. Методология отражает текущую среднюю ставку предложения ипотечного кредита, выданного на 80% от стоимости недвижимости.

«В течение мая ставки продолжали расти, а в июне этот показатель достиг 5,71%», — сказал аналитик Fincentrum & Swiss Life Select Йиржи Сикора.

В мае ставки по ипотечным кредитам росли быстрее, чем средняя годовая ставка по ипотечным кредитам с фиксированной ставкой — на 0,42 процентного пункта, до 5,92%. Трехлетние ипотечные кредиты с фиксированной процентной ставкой выросли на 0,35 процентного пункта — до 5,88%, пятилетние — на 0,36 процентного пункта, до 5,51%.

С ростом ставки увеличиваются и платежи. «Если сегодня клиент подписывает ипотечный договор на 3,5 миллиона крон со сроком погашения 25 лет, он должен подготовить в своем семейном бюджете сумму, превышающую 21 900 крон. Это на 800 крон больше, чем в прошлом месяце, и более 6 000 крон по сравнению с июнем 2021 года. Цены на недвижимость достигли своих нынешних максимумов в этом году, и нельзя ожидать их падения. Однако можно ожидать, что этот рост замедлится или остановится», — полагают аналитики.

Источник: ceskenoviny.cz

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