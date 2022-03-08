Основатель Rohlík.cz Томаш Чупр претендует на звание «Предприниматель года»

В Монте-Карло приехали известные бизнесмены мира, среди них — основатель интернет-супермаркета Rohlík.cz Томаш Чупр. 50 бизнесменов из более чем 40 стран мира будут бороться за звание «Предприниматель года».

В этом году национальные победители предыдущих двух лет также отправляются в финал конкурса, который компания EY организует с 1986 года. Из-за ковида в прошлом и позапрошлом году мероприятие проходило только онлайн.

Чехию в Монако также представляют Йозеф Пруша — основатель производителя 3D-принтеров Prusa Research, и Оливер Длоуги — руководитель поисковой системы и продавца билетов Kiwi.com.

В 2020 году награда досталась Киран Мазумдар-Шоу, создавшей фармацевтическую компанию Biocon. Самая богатая женщина Индии, добившаяся успеха сама, обратилась к жюри с ее неустанными усилиями по созданию доступных лекарств от хронических заболеваний, таких как диабет, ревматоидный артрит или рак.

Фармацевтический бизнес доминировал в прошлом году, когда победу одержал южнокорейский бизнесмен Чон Джин Сео. После увольнения с автозавода он основал компанию Celltrion, разрабатывающую передовые лекарства от рака, аутоиммунных заболеваний и ковида.

В этом году Томаш Чупр вступает в борьбу за победу с позиции руководителя компании, которая в прошлом году имела оборот более 12 миллиардов крон и успешно расширяется по всей Европе.

Будет ли 26-й богатейший чех или кто-то другой получит титул Предпринимателя года в мире, будет решено в четверг вечером на церемонии, которая традиционно проходит в Зале звезд в Монако.

Источник: forbes.cz

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