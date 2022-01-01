Инфляция в Чехии продолжила рост: в мае цены выросли на 16 процентов

​В мае продолжился рост потребительских цен. В годовом исчислении инфляция в мае выросла до 16% против 14,2% в апреле. Рост продолжается одиннадцатый месяц подряд.

Данные были опубликованы Чешским статистическим управлением (ČSÚ) в пятницу.

«Потребительские цены снова значительно ускорили свой рост в годовом исчислении, на этот раз до 16%. Они выросли на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, в основном из-за роста цен на продукты питания», — сказал Йиржи Мразек, директор отдела статистики цен ČSÚ.

В категории продуктов питания и безалкогольных напитков цены в мае выросли до 15,1% против 10,7% в апреле. В частности, цены на муку увеличились в годовом исчислении до 64,6% против 52,3% в апреле.

В жилищном секторе природный газ подорожал на 49,2 %, твердое топливо — на 30,1%. Цены на услуги общественного питания выросли на 22,8%, а на услуги размещения — на 18,1%.

Источник: novinky.cz

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