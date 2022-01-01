ČEZ и Pražská energetika прекратят сотрудничество с BEZ Transformátory — эта компания контролируется россиянами

ČEZ и Pražská energetika должны к октябрю прекратить сотрудничество с одним из своих стратегических партнеров — BEZ Transformátory. Эту компанию контролирует российская Svel Group миллиардера Алексея Кишко. По данным Минрегионразвития, холдинг находится под санкциями Евросоюза.

Конечным владельцем BEZ Transformátory, расположенного в Словакии, является российская компания Svel Group миллиардера Алексея Кишко. «Мы сотрудничаем с BEZ Transformátory не одно десятилетие. Это традиционный словацкий поставщик трансформаторов», — сказал представитель ČEZ Ладислав Кржиж.

В настоящее время компания имеет три контракта с ČEZ. Их общая стоимость исчисляется десятками миллионов крон. «Мы строго следуем санкционным нормам Евросоюза и рекомендациям Минрегионразвития. Конечно, мы будем действовать в соответствии с действующим на данный момент законодательством», — добавил Кржиж.

Предприниматель Алексей Кишко живет в Екатеринбурге. В российских СМИ упоминалось, что он имел близкие отношения с главой Свердловской области и даже выступал на его инаугурации.

Svel Group сотрудничает с российскими стратегическими компаниями «Росатом» и «Лукойл». Pražská energetika также заказывает услуги у компании BEZ Transformátory.

«С одной стороны, это наш традиционный поставщик, с другой стороны, мы будем следовать действующим правилам», — сказал пресс-секретарь Pražská energetika Карел Ганзелка.

Согласно Datlab, сверхлимитные контракты, которые компания имеет с ČEZ или Pražská energetika, подлежат санкциям. «Она управляется из России. А с точки зрения санкций таким компаниям запрещено получать деньги из государственных средств», — сказал аналитик Datlab Йиржи Скухровец.

Это также подтвердил заместитель министра регионального развития Ондржей Профант. «Компания находится под санкциями против России, поэтому с ней нельзя заключать новые контракты», — сказал он.

Санкции также распространяются на дочерние предприятия BEZ Transformátory в Брно и Пльзене. У них также были контракты с ČEZ. «Существующие контракты должны быть расторгнуты до 10 октября, об этом прямо сказано и обсуждать нечего», — добавил Профант.

Санкционный список Евросоюза в настоящее время насчитывает более тысячи имен. Чехия намерена принять поправку к закону о санкциях, которая должна упростить наложение ареста на имущество, которым владеют российские компании и лица.

Источник: ceskatelevize.cz