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Глава правительственной партии TOP 09 в Чехии предложила продать пивоваренный завод Budvar

Глава правительственной партии TOP 09 в Чехии предложила продать пивоваренный завод Budvar

Партнер рубрики:
Kochy
16 июня
11:19
305
Скандал на политической сцене устроила правительственная партия TOP 09. Председатель партии Маркета Пекарова Адамова заявила, что для консолидации государственных финансов государство должно продать ненужные активы и избавиться от долей участия в некоторых компаниях, в том числе продать пивоваренный завод Budvar.

Глава правительственной партии TOP 09 в Чехии предложила продать пивоваренный завод Budvar

«Государство определенно не должно управлять отелем или варить пиво. Никакой рациональной причины для этого нет», — сказала руководитель «ТОР 09». 

«В то же время вы не услышите от нас ни слова о национальной пивоварне как о фамильном серебре. Просто потому, что это полная ерунда, и так как у нас нет национального спиртзавода или мясокомбината, мы не видим причин, по которым пивоваренный завод должен быть исключением», — сказала Пекарова Адамова.

Министр сельского хозяйства Зденек Некула (KDU-ČSL) отклонил предложение Пекаровой, сославшись на то, что в прошлом году компания Budvar получила прибыль в размере 305 миллионов крон.

Budvar  успешно преодолел пандемию коронавируса. В прошлом году национальная компания произвела рекордные 1,8 млн гектолитров пива, что на 4,6% больше, чем в прошлом году. Из них пивоварня экспортировала 1,3 млн гектолитров.

В прошлом году общая выручка Budvar впервые превысила три миллиарда и достигла 3,17 миллиарда крон. По плану руководство пивоварни рассчитывало перечислить в государственный бюджет 300 миллионов крон. Однако министерство сельского хозяйства объявило в январе этого года, что Budvar ничего не будет платить, эти деньги будут использованы для инвестиций.

Согласно призыву главы TOP 09 государство должно продавать имущество, которое не является необходимым для выполнения его основных функций.

«Это касается как сокращения объектов недвижимости, так и компаний, полностью или частично принадлежащих государству. Помимо значительных доходов для государства, это откроет пространство для большей концентрации государства на основных видах деятельности, качества которых от него ожидают граждане», — говорится в сообщении руководства партии.

Государство владеет контрольным пакетом акций или полностью контролирует десятки компаний. Budweiser Budvar является одним из самых важных, помимо ČEZ, České dráhy, Česká pošta и Lesy ČR. Помимо офисных зданий и военных зданий, в государственную собственность входит знаменитый отель «Термал» в Карловых Варах. Вопрос о его продаже также неоднократно рассматривался.

Источник: novinky.cz
 

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