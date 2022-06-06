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Чешские СМИ: Россия угрожает полностью остановить «Северный поток». Цена на газ стремительно растет.

Чешские СМИ: Россия угрожает полностью остановить «Северный поток». Цена на газ стремительно растет.

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Kochy
16 июня
20:42
2260
​Цена на газ продолжает стремительно расти. В четверг днем ​​цена в виртуальном торговом центре Title Transfer Facility (TTF) в Роттердаме, имеющем решающее значение для европейского рынка, составляла около 140 евро (3462 кроны) за МВтч. Это увеличение более чем на 68% по сравнению с понедельником, когда цена составляла 83 евро (2052 кроны).

Чешские СМИ: Россия угрожает полностью остановить «Северный поток». Цена на газ стремительно растет.

Самый большой скачок на европейском рынке был со вторника по среду, когда цена подскочила на 23 евро. К полудню четверга газ подорожал еще на 20 евро. Это более высокая цена, чем в первый день войны в Украине, то есть 24 февраля.

Российский газовый гигант «Газпром» заявил 15 июня, что значительно сокращает свои максимальные поставки по газопроводу «Северный поток-1», который проходит по дну Балтийского моря в Германию и является основным маршрутом поставок в Европу.

По данным Reuters, в четверг газопровод работал только на 40% от максимально возможной мощности, что еще больше повысило цену.

По данным «Газпрома», причиной снижения мощности является незавершенный ремонт оборудования немецкой компанией Siemens Energy. Однако, по словам министра экономики и защиты климата Германии Роберта Хабека, это политически мотивированное решение.

Как сообщает РИА Новости, посол России в Евросоюзе Владимир Чижов 16 июня заявил, что постоянные проблемы с ремонтом компрессорных станций могут привести к тому, что Россия вообще закроет газопровод «Северный поток-1».

Такой сценарий стал бы катастрофой для Германии, зависящей от поставок газа по трубопроводу, заявил посол на Петербургском экономическом форуме.

Рынок реагирует на опасения по поводу сокращения поставок, которые также затрагивают не только Россию, но и США, где на прошлой неделе произошел взрыв и последующий пожар на экспортном терминале LNG в Техасе, на долю которого приходится до 20% экспорта LNG.

Это также проблема для Европы, поскольку в последние месяцы терминал в Техасе стал основным поставщиком. Кроме того, его оператор, американская компания Freeport LNG, заявил, что остановка производства из-за пожара продлится как минимум до сентября, а полностью терминал будет введен в эксплуатацию в начале следующего года.

Источник: novinky.cz

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