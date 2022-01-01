Rohlik.cz получит от инвесторов 5,4 миллиарда крон — это самые крупные инвестиции среди чешских стартапов

Интернет-супермаркет Rohlik.cz получит от инвесторов 220 миллионов евро (в пересчете 5,4 миллиарда крон) для дальнейшего развития. Ни один из чешских стартапов не получал столько денег. В общей сложности группа уже получила от инвесторов более 12 миллиардов крон.

Основным инвестором очередного транша является компания Sofina, но в проекте также приняли участие существующие инвесторы, в том числе Index Ventures и основатель Rohlik.cz Томаш Чупр. Согласно заявлению, сделка отражает сильное доверие инвесторов к ключевым экономическим показателям Rohlík. Общее финансирование группы в настоящее время превышает 500 миллионов евро, т.е. 12 миллиардов крон. Инвестиции позволят группе продолжать внедрять и ускорять технологические инновации (включая автоматизацию складов и электромобильность), а также ускорят экспансию в другие города.

После того, как Rohlik Group успешно расширилась до Будапешта (Kifli.hu), Вены (Gurkerl.at), Мюнхена и Франкфурта (Knuspr.de), она также будет предлагать услуги клиентам в Гамбурге, Милане (Sezamo.it) и Бухаресте. год (Sezamo.ro) и Мадриде (Sezamo.es). У компании более миллиона активных клиентов, а оборот в прошлом году составил 500 миллионов евро. Компания прибыльна в Чехии с 2018 года, а с 2021 года также лидирует в Венгрии.

Источник: seznamzpravy.cz