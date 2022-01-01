Цены на энергоносители бьют рекорды. Свободный рынок терпит неудачу

​Цены на энергобиржах в Чехии и Германии взлетели до новых рекордов, угрожая европейским домохозяйствам и промышленности. Политики должны решить, продолжать ли торговлю на рынке в сложившихся условиях. Однако правительство Чехии не решает этот вопрос.

России было достаточно объявить в пятницу, что она на три дня приостанавливает поставки газа через «Северный поток» в Германию. Уже на следующий рабочий день, в понедельник, цены на энергоносители в Европе взлетели до новых рекордов.

Речь идет не только газе. В тот день мегаватт-час электроэнергии на Лейпцигской бирже превысил исторический порог в 700 евро (17,2 тысячи крон). На Пражской фондовой бирже цена была близка к 637 евро.

«Рынок сошел с ума», — говорит Иржи Файст, стратегический руководитель многонациональной группы EP Power Europe миллиардера Даниэля Кршетинского.

Биржевые цены отражается на конечных потребителях с задержкой и не в полном объеме. Рыночная цена несколько смягчается стратегиями закупок трейдеров, а также регулируемыми сборами за услуги, связанные с доставкой. Однако цена этих услуг также увеличивается с ростом цены товара.

Управляющий распределительной сетью ČEPS заплатил в прошлом году 6 миллиардов крон за электроэнергию, которую он покупает, чтобы компенсировать отклонения в системе. В этом году аналогичный комплекс услуг составит 20 миллиардов, а в следующем году - более 25 миллиардов.

Ситуация серьезная. «Европейские домохозяйства и промышленность не в состоянии выдержать нынешние цены», — предупреждает Вацлав Бартушка, специальный уполномоченный по энергетической безопасности. По его словам, энергия вообще не относится к товарным биржам. «Энергия — это не товар, а общественное имущество», — утверждает он.

До недавнего времени мнение Бартушки было уникальным. Сегодня все больше людей говорят о провале энергетического рынка даже из правительственных кругов. «Это мое личное мнение, но мы должны подумать о чем-то вроде потолка цен», — говорит Штепан Кржечек, главный экономист BH Securities и советник премьер-министра Петра Фиалы.

«Мы не можем позволить себе ограничение на газ, потому что у нас нет собственного газа, мы вынуждены его импортировать. Если мы установим низкую цену, будет дефицит. Иначе обстоит дело с электроэнергией, где можно обсудить регулируемую цену, которая была бы приемлема для населения и компаний и позволила бы производителям получать прибыль. Это стабилизировало бы ситуацию», — говорит он.

Чехия производит больше электроэнергии, чем сама потребляет. И это дешево. Треть потребления страны покрывается атомными электростанциями, которым не нужно покупать квоты на выбросы.

Тем не менее, ČEZ, крупнейший отечественный производитель, предлагает электроэнергию на трансграничном свободном рынке по высоким ценам, устанавливаемым фондовыми биржами. При этом через биржи проходит лишь часть ее продукции.

Электроэнергию нужно покупать не только на бирже, но и напрямую у производителей. ČEZ также будет продавать большой объем электроэнергии конечным потребителям на основе двусторонних договоров или посредством электронных аукционов. По словам официального представителя Романа Газдика, продажи через пражскую или немецкую фондовые биржи занимают лишь третье место.

Проблема в том, что даже цена прямых контрактов зависит от фондового рынка. У владельцев электростанций нет причин продавать энергию дешево в Чехии, если, например, они могли бы получить больше на фондовой бирже в Лейпциге. Запретить им это сложно.

С точки зрения закона полугосударственная ČEZ, а также чисто частные группы по производству электроэнергии Павла Тыкача и Даниэля Кршетинского являются «коммерческими компаниями». По закону их целью является максимизация прибыли и увеличение стоимости компании. В этом случае акционеры должны дать согласие на продажу энергии ниже рыночной цены.

Иногда это происходит потому, что даже энергетических магнатов не устраивают обычные биржи: они вынуждают продавцов давать огромные финансовые гарантии для расчетов по будущим сделкам. Таким образом, энергетические компании имеют многомиллиардные капиталы, замороженные на биржах.

Вот почему Павел Тыкач некоторое время назад предложил правительству продать четверть годовой продукции его электростанций в Хвалетице и Почераде по более низким, довоенным ценам. Но политики не сочли его предложение выгодным и не приняли его.

В Словакии правительству удалось договориться с местным основным производителем Slovenské elektrárne о снижении цены для «уязвимых потребителей» со следующего года (детали механизма еще прорабатываются). Однако словацкий эквивалент ČEZ принадлежит государству только с двумя другими партнерами: группой EPH и итальянской Enel. Они с этим согласились.

Государство владеет двумя третями акций ČEZ, а остальное делят между собой десятки тысяч мелких инвесторов. Если бы менеджеры ČEZ дали добро на продажу электроэнергии ниже рыночной цены, остальные мелкие инвесторы подали бы на них в суд. Именно это и произошло во Франции: правительство приказало полугосударственной корпорации EdF продавать часть электроэнергии по предельной цене, дело закончилось судебными исками профсоюзов и миноритарных акционеров, чьи 16 процентов акций EdF должно будет выкупить государство по цене, намного превышающей стоимость акций на бирже. Налогоплательщик в результате за это заплатит.

Несмотря на все эти сложности, аргументы в пользу того, чтобы обойти безудержный фондовый рынок, становятся все сильнее. «Рыночные механизмы перестали работать, в такой момент уместно административное вмешательство. Должны быть созданы механизмы защиты, которые Европа должна была подготовить вовремя. Сейчас их нет, хотя мы предупреждали о риске», — говорит стратег Кршетинского Файст.

Эксперты не согласны с провалом рынка. Например, Павел Фаркач, менеджер группы Sev.en Energy, утверждает: «Высокие цены показывают, что рынок работает. Какими бы абсурдными они ни были, спрос на электроэнергию по такой цене все же есть». По его словам, колебания цен вызваны понятным стрессом от надвигающегося дефицита газа. По его словам, паника на биржах имеет под собой фундаментальную основу, она не иррациональна.

Но большинство отечественных энергетиков и экономистов, комментирующих ситуацию в социальных сетях, в СМИ и в профессиональных дебатах, сходятся в том, что фондовые рынки паникуют не только из-за войны. Надвигающийся дефицит был вызван ошибочной европейской энергетической политикой. Бывший глава CEZ Ярослав Миль или коммерческий директор Centropol Йиржи Матушек предупреждали об этом еще до нападения России на Украину.

«Главная проблема вызвана не войной, а несбалансированностью европейского «зеленого курса», — резюмирует экономист Любомир Лизал.

Проблема заключалась в слишком быстром темпе декарбонизации. В последние годы европейские страны закрывают электростанции, работающие на ископаемом топливе, и внедряют возобновляемые источники энергии. Они не могут производить электроэнергию круглый год, поэтому «Зеленый курс» основывался на строительстве резервных газовых электростанций.

Хотя в Чешской Республике этот процесс не получил большого прогресса, в стране есть взаимосвязанные сети и рынок с Германией. Он стал настолько зависим от поставок дешевого российского газа, что сегодня Кремль использует газ как эффективное средство принуждения. Достаточно просто пригрозить прекратить поставки и цена поднимется.

При этом повышается и цена на электроэнергию, которая определяется стоимостью так называемой конечной электростанции – последнего источника, поступающего в сеть при повышенном спросе. Конечные электростанции в Германии – газовые, поэтому цена на электроэнергию на общем рынке копирует газ.

Цена разрешений на выбросы, которая несколько лет назад была намеренно поднята европейским регулятором, также отражается на высокой стоимости.

«Все надеялись, что декарбонизация будет решена с помощью газа, потому что хранение энергии не решено технологически. Но без него все равно не имеет смысла, что в полной мере показала война. Война не является основной причиной проблемы. Это просто высветило манипуляции, которые уже имели место раньше», — говорит Любомир Лизал.

«Европа должна забыть об абсурдных идеях дальнейшего быстрого вывода из эксплуатации ядерных и обычных контролируемых источников, таких как, например, уголь. Возобновляемые источники пока не в состоянии их заменить», — предупреждает Павел Фаркач.

К последствиям войны, в которой Россия использует газ в качестве штатного оружия, добавились и другие летние неблагоприятные факторы: сначала были остановлены на ремонт французские ядерные реакторы, теперь им не хватает воды для охлаждения из-за засухи и жары. Также не хватает воды для норвежских гидроэлектростанций. Таким образом, французский и норвежский экспорт сократился. «Кроме того, в прошлом году немцы закрыли АЭС мощностью 3,5 гигаватт, а в этом году собираются закрыть еще одну», — напоминает Фаркач.

Таким образом, дешевое электричество на европейском рынке сокращается. Ископаемые ресурсы, добыча которых удорожается квотами на выбросы, работают на полную мощность. Однако неуверенность в будущем также повышает цену. Надежные электростанции, обеспечивающие стабильное производство, в Европе не строят. У угля нет шансов, газ дорог, а строительство ядерных реакторов чрезвычайно дорого и сложно.

Ликвидацией высоких цен на энергоносители сегодня занимаются все европейские страны. Пока никто не нашел идеального рецепта. Регулирование сложное, даже несмотря на то, что Европейский Союз разрешил его в исключительных случаях. Какие решения доступны?

Некоторые эксперты рекомендуют, чтобы чешское государство покупало электроэнергию непосредственно у ČEZ или чтобы ČEZ была вынуждена продавать электроэнергию на внутреннем рынке по ценам ниже рыночных.

Ярослав Миль предложил государству заключить с ČEZ долгосрочный контракт на срок до десяти лет. Такой контракт не станет дороже из-за огромных затрат на биржевые гарантии. По словам Мило, миноритарные акционеры ČEZ по-прежнему были бы рады обменять более низкую прибыль на стабильность. Компания уже подвергается риску того, что государство заберет ее прибыль в виде чрезвычайного «военного» или «непредвиденного» налога.

Любомир Лизал рекомендует в качестве возможного решения ввести экспортные лицензии на электроэнергию, которая не потребляется чешскими домохозяйствами и компаниями. Лицензия была бы продана с аукциона, государство получило бы дополнительный доход от экспорта. «Это позволило бы снизить чешскую цену по сравнению с немецкой», — говорит экономист.

Некоторые эксперты рекомендуют вынужденную закупку чешского производства. Бытовая электроэнергия может быть закуплена вновь созданным государственным трейдером, что уже предусмотрено уже принятым законом, подготовленным для планируемой новой электростанции в Дукованах.

Главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда рекомендует другое решение. По его словам, необходимо хотя бы временно отменить торговлю квотами на выбросы. Хотя они потерпели неудачу как инструмент обезуглероживания, они являются предметом финансовых спекуляций, что приводит к излишнему повышению их цены. «Роль надбавок как тормоза на ископаемом топливе сейчас все равно играет война. Зачем в этой ситуации поднимать цену на энергоносители двояко?» — говорит Кованда.

Регулированию цен на электроэнергию будет способствовать разделение ČEZ и национализация ее электростанций. Этот вариант, как сообщается, рассматривает правительство, но, по словам премьер-министра Петра Фиалы, этим текущие проблемы не решить.

Однако даже в сегодняшней ситуации часть экономистов и энергетиков убеждена, что свободный рынок с ценой, созданной на биржах, по-прежнему остается лучшим в долгосрочной перспективе. В нормальных условиях это дает возможность покупать за границей дешевле, чем дома, конкуренция торговцев гарантирует лучшую позицию для покупателя. Кроме того, попытки регулирования обычно приводят к дефициту регулируемого товара в долгосрочной перспективе и, таким образом, к повышению его цены. Так рассуждают руководители CEZ. Павел Фаркач из Sev.En также предостерегает от выхода из свободного рынка.

«Невозможно продолжать работать на дисфункциональном рынке. Однако необходимо отделить цены на электроэнергию для внутреннего рынка от цен на газ», — говорит Любомир Лизал. «Есть ряд решений, это можно сделать умно или глупо, это зависит от политического решения. Если населению угрожает энергетическая бедность, если рассматривается режим чрезвычайного положения, в рынок играть нельзя. Любая компенсация миноритариям CEZ за нанесенный ущерб все равно будет стоить меньше, чем обвал экономики», — добавляет он.

Это подтверждает и советник премьер-министра Штепан Кржечек. «Это не обсуждается среди политиков. Правительство выбрало тарифный метод экономии затрат, который должен финансироваться за счет чрезвычайного налога на непредвиденные расходы. Однако я боюсь, что если ситуация на рынках продолжит накаляться, это решение упрется в ограничения. Ситуация ухудшается с каждым днем, мы должны начать говорить о дополнительных инструментах», — говорит он.

На данный момент в бюджете на этот и следующий годы выделено 66 миллиардов крон на ликвидацию последствий энергетического кризиса. Их почти наверняка будет недостаточно. Причины высоких цен не исчезнут.

Чехия не может самостоятельно принимать большинство решений, направленных на регулирование или обход рынка, с ней нужно консультироваться в Брюсселе. Однако даже в Европе дискуссия о рынке становится все острее. «Катастрофа уже произошла. Главный вопрос заключается в том, когда будут говорить лидеры Евросоюза», — заявил Тьерри Бро, занимающийся международной энергетикой в ​​престижном парижском университете Sciences Po, в связи с повышением цен в понедельник. В тот же день премьер-министр Бельгии Александр де Кроо также предостерег от долгосрочных экономических проблем в Европе из-за энергетики.

Таким образом, дебаты об использовании дешевого чешского электричества для внутренних потребителей должны быстро начаться и в чешской политике. Популистские крики и пустые обещания о максимально возможной поддержке потребителей или бесплатной раздаче электричества населению не решают проблемы.

Источник: seznamzpravy.cz

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