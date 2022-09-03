Почти половина сотрудников в Чехии живут от зарплаты до зарплаты, 15 процентов испытывают крайнюю финансовую нужду

Текущие опросы показывают, что 45% сотрудников сегодня живут от зарплаты до зарплаты. Они не могут позволить себе внезапные разовые расходы, к которым теперь относятся, например, коммунальные платежи.

Реальная заработная плата в Чешской Республике снизилась на 9,8% в годовом исчислении, что является самым большим снижением с 1989 года. Данные Чешского статистического управления показывают, что, хотя средняя заработная плата выросла на 4,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 40 086 крон, две трети работников получают меньше указанной средней заработной платы. Высокая инфляция, которая влияет на падение заработной платы, также ожидается в ближайшие месяцы, поэтому реальная заработная плата вряд ли вырастет в ближайшее время.

«Инфляция «давит» кошельки домохозяйств и работников. Темпы роста заработной платы не поспевают за инфляцией, хотя компании хотят в какой-то мере ее компенсировать. Многие компании не могут позволить себе увеличивать зарплату работникам с такой скоростью, чтобы покупательная способность оставалась на том же уровне, что и до начала войны, и чрезвычайное давление, которое будет продолжать падать на домохозяйства», — объясняет аналитик рынка труда LMC Томаш Эрвин Домбровски.

По его словам, из-за высокой инфляции, энергетического кризиса и падения реальной заработной платы часть населения находится в тяжелом финансовом положении.

15% сотрудников испытывают крайнюю финансовую нужду. Это люди, работающие на законных основаниях, которые, однако, имеют взыскания или несколько кредитов, которые они не могут погасить.

Одним из требований профсоюзов, которое они предложили правительству на демонстрационном митинге «Против бедности», как решение проблемы последствий роста цен и энергетического кризиса для работников и их семей, было повышение окладов и заработной платы. Йозеф Стршедула требует увеличения минимальной заработной платы на две тысячи крон в этом году и еще на две тысячи в следующем.

«В европейском контексте у нас одни из самых низких расходов на снижение последствий этого кризиса, это всего две-три десятых процента ВВП по сравнению с другими государствами. И поэтому реальная заработная плата падает», — объясняет Мартин Фассман, глава макроэкономического отдела Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов.

Смена работы может быть одним из способов улучшить финансовое положение, хотя большинство сотрудников в настоящее время предпочитают сохранять постоянную работу. Об этом также свидетельствует сокращение числа откликов на новые вакансии, которых сейчас примерно на 20% меньше, чем в 2019 году.

«За последние три месяца начальная заработная плата в Чехии увеличилась на 10% процентов по сравнению с прошлым годом, в то время как у существующих сотрудников рост составил в среднем только 4,4%. Поэтому смена работы — это один из способов улучшить свое финансовое положение», — резюмирует Домбровский.

По словам Яна Рафай, вице-президента Союза промышленности и транспорта, чешские компании находятся в невыгодных условиях по сравнению с компаниями из других европейских стран.

«Речь идет о более высокой инфляции, которая также связана с чешской кроной. В результате у нас более высокие процентные ставки в Чехии и, следовательно, более высокие затраты по сравнению с другими конкурентами в ЕС. Учитывая, что 85% чешского экспорта приходится на страны ЕС, чешские компании также находятся в невыгодном положении из-за государственных субсидий, которые в других странах выше, чем в Чехии», — добавляет Рафай.

Источник: irozhlas.cz