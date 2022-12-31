Комментарий: Лучший вариант для кредиторов — продать Сбербанк целиком и быстро

В случае со Сбербанком есть два сценария: управлять портфелем или быстро его продать. Единовременная продажа всего портфеля, в идеале до конца этого года, представляется лучшим решением для кредиторов, считает Петр Ярош — учредитель Telight Holding и бывший исполнительный директор по управлению активами и пассивами ČSOB.

Я с интересом слежу за развитием чешского банковского рынка, в том числе потому, что часто читаю лекции на эту тему в университетах. Помимо других новостей, мое внимание в последнее время привлекли события в Сбербанке, где сейчас идут дискуссии о том, как продать его портфель.

Как человек, который большую часть своей жизни проработал в управлении банками и участвовал в решении ситуации после банкротства IPB, я считаю крайне важным передать портфель активов в руки профессионалов.

Члены комитета кредиторов, конечно, имеют свои права по закону, но кредитным портфелем должны активно управлять опытные банкиры и юристы. И единственная текущая реальная ценность — это то, что будет предложено и оплачено покупателями. Следовательно, простое «официальное» управление дебиторской задолженностью до момента погашения определенно не ведет к максимизации доходов.

Реальная продажа портфеля как лучший метод оценки

Оценить банк в его нынешнем состоянии непросто. Конечно, можно проводить оценки на основе стандартов бухгалтерского учета (например, МСФО или методология CNB), но табличные значения не обязательно должны отражать нестандартные условия и характер предоставленных кредитов.

Специализированные компании также используют ряд математико-экономических моделей, основанных на истории, но их результаты могут быть легко подвергнуты сомнению аудиторами компаний, имеющих дебиторскую задолженность перед Сбербанком.

Нынешняя экономическая ситуация беспрецедентна в истории Чехии, и основываться при оценке не на чем. Высокие процентные ставки, нарушенные цепочки поставок, неясные перспективы цен на недвижимость (например, смогут ли арендаторы платить арендную плату?), нарушение возможности экспорта в ряд территорий и, конечно же, чрезвычайно высокие цены на энергию и другие ресурсы.

Все это происходит одновременно, и поэтому можно ожидать, что аудиторы существенно занизят любую оценку или пометят ее как спекулятивную. Поэтому единственной реальной оценкой может быть продажа портфеля.

По сути, у нас есть два основных варианта решения: управлять портфелем активов или быстро продать этот портфель.

Сценарий 1: управление портфелем и высокие затраты

Управление портфелем до погашения по сути означает продолжение деятельности компании даже без банковской лицензии.

Так что это в первую очередь означает много работников, которые должны соответствовать многим критериям. Требуется высокий уровень экономической и юридической экспертизы, так как многие клиенты перестают платить.

Результатом станут затяжные, сложные и потому дорогостоящие судебные разбирательства. Следует ожидать попыток мошенничества со стороны некоторых клиентов, например, попыток подкупа сотрудников.

Такие ситуации возникали и после поглощения AGB и IPB, когда кредитная документация вдруг оказывалась неполной, отсутствовали какие-то дополнения и т. д.

Неплатежеспособной компании будет очень проблематично получить на рынке труда проверенных и лояльных работников, либо они будут очень дорогими. Таким образом, расходы на административный персонал в течение многих лет будут очень высокими. С другой стороны, способность погашать кредиты снизится, доходы для кредиторов будут ниже, а операционные расходы, наоборот, увеличатся.

Большим бременем будут расходы на ИТ, необходимые для обслуживания и обновления программного и аппаратного обеспечения для управления кредитами и другими активами, управления депозитами и для других операций (бухгалтерский учет, отчетность), арендная плата, юридические услуги, электроэнергия и т. д.

Сценарий 2: продажа полного портфеля как идеальное решение

В случае продажи портфеля активов ситуация становится намного проще. Несмотря на то, что продажа портфеля является сложным процедурным и юридическим шагом, это разовое мероприятие. И вполне реально завершить его к концу этого года или дойти до такой стадии, когда будет известна цена, которую можно взимать. Фактическое урегулирование может произойти после определенного периода времени.

Я предполагаю, что будет продан весь портфель, поэтому будет устранено деление на ипотеку, потребительские кредиты, корпоративные кредиты и т. д. В противном случае весь процесс значительно затянется.

Возможно, новый владелец будет постепенно возмещать стоимость портфеля. Однако цена будет объявлена, и тогда вкладчики будут нести только риск нового владельца.

Дебиторская задолженность кредитных клиентов будет заменена дебиторской задолженностью покупателя, которым станет уважаемое финансовое учреждение с низким уровнем риска. В качестве альтернативы он может предоставить обеспечение будущих платежей в виде государственных облигаций.

Это быстрое решение также позволит кредиторам Сбербанка ответить на вопрос, какую стоимость дебиторской задолженности они должны указать в своем окончательном отчетном периоде (чаще всего 31.12.2022).

Таким образом, единовременная продажа всего портфеля Сбербанка, в идеале до конца этого года, представляется лучшим вариантом для кредиторов. Учитывая инфляцию, понятно, что лучше получить, скажем, 50% балансовой стоимости сейчас, чем 70% через 10 лет!

Источник: seznamzpravy.cz

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