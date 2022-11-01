Инфляция в Чехии замедляется. В чем причина?

​Рост потребительских цен в Чехии замедлился. В октябре инфляция в годовом исчислении достигла 15,1%. Это на 2,9% меньше, чем в сентябре, сообщило 10 ноября Чешское статистическое управление (ČSÚ).

Темпы роста инфляции значительно замедлились, хотя аналитики ожидали замедления лишь на десятые доли процента.

«В октябре наибольшее влияние на динамику уровня цен оказали меры жесткой экономии, предпринятые правительством для домохозяйств в виде квоты на электроэнергию. Благодаря отражению экономичного тарифа в ценах на электроэнергию и нулевой плате за субсидируемые источники энергии цены снизились на 1,4% по сравнению с сентябрем. Это было единственное падение цен в месячном исчислении с декабря 2020 года. Рост цен в годовом исчислении замедлился до 15,1%», — сказала Павла Шедива, начальник отдела статистики потребительских цен ČSÚ.

Благодаря энергосберегающему тарифу цены на электроэнергию продемонстрировали наибольшее падение по сравнению с предыдущим месяцем, а именно на 53,9%. Напротив, цены на природный газ выросли на 2,7%, на твердое топливо — на 8,4%.

По сравнению с предыдущим месяцем также выросли цены на безалкогольные напитки (на 3%), овощи (+9,4%), сахар (+54,3%), яйца (+27%) и птицу (+2,5%). Цены на одежду стали выше на 3,6%, на обувь — на 4,5%.

В годовом сравнении наибольшее влияние на общее замедление роста инфляции оказало снижение цен на электроэнергию на 38,2%. «Наоборот, в разделе продуктов питания и безалкогольных напитков рост цен в годовом исчислении снова ускорился. Цены на хлебобулочные изделия, крупы стали выше на 29,1%, мясо — на 26,6%, яйца — на 52,8%, фрукты — на 7,6%, овощи — на 24,4% и сахар — на 105,4%», — сказал он.

Источник: novinky.cz

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