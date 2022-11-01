Чехия борется за деньги постсоветских банков

​В начале следующего года Чехия выйдет из структуры двух банков времен холодной войны. Вопрос в том, сможет ли государство договориться о финансовом урегулировании. Чехи рассчитывают на помощь азиатских партнеров.

Правительство Петра Фиалы вступает в завершающую фазу процесса выхода из двух российских банков, в которых Чехия имеет долю еще со времен Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).

Выход государства из Международного инвестиционного банка (МИБ) и Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) должен состояться в конце января 2023 года, согласно поданному уведомлению, однако уже через несколько дней состоятся ключевые переговоры. Акционеры банков будут рассуждать о форме выхода — например, сколько денег удастся сохранить чехам. В банках у Чехии сейчас 1,5 млрд крон.

Банковский совет МБЭС соберется в конце ноября, а через несколько дней в декабре состоится заседание Совета управляющих МИБ.

Заместитель министра финансов Роман Биндер (ODS) считает чешских делегатов ключевыми переговорщиками всей операции, в результате которой из структуры собственности банков выйдут пять государств: Чехия, Словакия, Польша, Румыния и Болгария. Венгрия, где базируется один из банков, останется.

Чтобы чехи получили деньги, которые они требуют в рамках урегулирования, необходимо будет утвердить постановление о выходе из банков, что зависит и от других участников заседания.

«Для нас будет важно, как Венгрия, страна — член ЕС, НАТО и V4, подойдет к делу в случае с МИБ. Венгрия заполучила штаб-квартиру МИБ в Будапеште, к чему давно стремилась, и теперь не намерена покидать банк», — отметил Биндер.

Чешские переговорщики также будут полагаться на азиатских акционеров. «В случае с банками для нас важна позиция Вьетнама и Монголии. У нас с ними давние хорошие и конструктивные двусторонние отношения, мы рассчитываем на их поддержку, которая бы нам очень помогла», — продолжает Биндер.

Чехия потребует 30,37 млн ​​евро от МИБ и 26,68 млн евро от МБЭС. К этому следует добавить стоимость доли в недвижимости, принадлежащей постсоветским банкирским домам, которая в общей сложности составляет примерно 1,5 млрд крон.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы получить эти деньги. С другой стороны, наш уход из российских банков связан не только с деньгами, которые были вложены сюда в прошлом, и мы еще долго будем их возвращать. Шаг по выходу позитивно воспринимается нашими партнерами в ЕС и НАТО, которые воспринимают наше членство как проблему безопасности», — отмечает Биндер.

Биндер поставил перед собой эту задачу в декабре прошлого года, когда к власти пришел кабинет Фиалы. «Я с нетерпением жду выхода из этих банков. Еще год назад я не думал, что все закончится так быстро. Но война все ускорила», — добавляет он.

Еще до начала войны России в Украине его коллега по партии и заместитель министра иностранных дел Йиржи Козак указывал, что участие Чехии в структурах российских банковских учреждений беспокоит партнеров по НАТО.

В январе 2022 года была создана специальная межведомственная группа по этому вопросу.

Справка:

Чехословакия присоединилась к Международному банку экономического сотрудничества в 1963 году. Целью создания банка было обеспечение расчетов по взаимным поставкам товаров и услуг среди стран-участниц.

Акционерный капитал МБЭС составляет 400 млн евро (примерно 9,7 млрд крон). Чехии принадлежит 13,34% акций МБЭС, самая большая доля после России.

Членами являются: Болгария, Вьетнам, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия и Чехия. Банк базируется в Москве.

Чехословакия присоединилась к Международному инвестиционному банку (МИБ) в 1970 году. Акционерный капитал МИБ составляет 2 млрд евро (примерно 49 млрд крон). Чешской Республике принадлежит 8,89% акций МИБ.

Членами являются: Болгария, Куба, Чехия, Венгрия, Монголия, Румыния, Россия, Словакия и Вьетнам. Банк базируется в Будапеште.

Источник: seznamzpravy.cz