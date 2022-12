После эры сверхдешевых денег наступает крах. Молодое поколение будет протестовать

​По мнению аналитиков, молодое поколение будет бунтовать из-за растущего разрыва в уровне благосостояния. Для некоторых это приведет к неудовлетворенности самой демократией.

В последнее десятилетие в Чехии действовали самые низкие процентные ставки в истории. Это имело разрушительные последствия для экономики. Молодое поколение недовольно имущественным неравенством и самим общественным строем.

Цены на квартиры в Чехии удвоились с 2016 года. Цены на землю росли еще быстрее. Даже консервативный Чешский национальный банк подсчитал на этой неделе, что недвижимость в стране переоценена на 60%. Исторически сверхдешевые ипотечные кредиты были причиной растущего интереса к владению недвижимостью. Ставки по ипотечным кредитам часто были намного ниже 2%, что толкало огромное количество людей в объятия местных банков.

В то же время лихорадка с недвижимостью охватила не только Чехию. Такой же резкий рост цен можно найти в Великобритании, США, странах Азии... Завышение цен на активы — одно из наиболее заметных негативных проявлений крайне низких процентных ставок, поддерживаемых центральными банками по всему миру в последние годы.

«Существует огромное межпоколенческое имущественное неравенство, и, на мой взгляд, этим можно объяснить как рост популизма, так и недовольство молодого поколения статус-кво и самим капитализмом, а в некоторых случаях даже демократией», — говорит Эдвард Чанселлор, чья книга «Цена времени: реальная история процентных ставок» (The Price of Time. The Real Story of Interest) в этом году попала в список лучших экономических книг года, составленный Financial Times.

Неравенство в богатстве, вызванное чрезвычайно низкими процентными ставками, — хорошо известный факт. Средний класс и самые богатые становятся богаче, а люди без активов не получают прибыли в эпоху сверхдешевых денег. В то же время политика нулевых процентных ставок нарушила социальную гармонию нынешнего поколения, которое честно копит на старость, но с ужасом обнаруживает, что сбережений с низкой доходностью пенсионного фонда (и даже сегодня с растущими процентными ставками, но с высокой инфляцией) будет недостаточно для выхода на пенсию.

Однако вклад Чанселлора заключается в том, что он описал и другие негативные последствия нулевых ставок для экономики: падение производительности, нерациональное использование капитала, зомбирование компаний, быстрое увеличение задолженности государств и предприятий. Он утверждает, что, когда процентные ставки опустятся ниже их «естественного» уровня, придут «посланцы дешевых денег».

Низкие ставки заставляют капитал вкладываться в проекты с более низкой отдачей, чем обычно, браться за более долгосрочные и более рискованные проекты. Например, возникает вопрос о том, могут ли планы Европейской комиссии по крупному экологическому переходу к безуглеродной экономике быть реализованы в условиях, когда процентная ставка достигнет 4 или 6%.

Завышенные цены на активы, особенно на недвижимость и акции, помогают обогатиться уже богатым. Экономика развитых государств также стала чрезвычайно «финансизированной» с 1970-х годов. Финансовая индустрия в Соединенных Штатах значительно переросла обрабатывающую промышленность. До кризиса 2008 года в стране работало больше агентов по недвижимости, перепродающих недвижимость и особенно ипотечные кредиты, чем фермеров.

За примером из Чехии далеко ходить не надо. Группа EPH Даниэля Кршетинского выросла благодаря дешевому финансированию и хорошему стратегическому мышлению. На рубеже тысячелетий ее основатель был относительно бедным выпускником юридического факультета в Брно, а сегодня принадлежит к числу самых богатых людей Чехии.

Налоги в Чехии, скорее всего, вырастут

Президент Милош Земан предлагает отменить налоговые льготы для работников, которые были введены два года назад правительством Бабиша при поддержке ODS. Таким образом, налоги значительно возрастут.

«Процентные ставки выполняют в капиталистической экономике координирующую функцию. Причина провала коммунизма в том, что люди верят в пятилетний план экономики, но в нем нет цены времени, то есть процентной ставки. Когда вы не принимаете ее во внимание, начинает формироваться огромное количество кредитных пузырей. И, наконец, пузырь из всех пузырей», — говорит Чанселлор.

По его словам, мы достигли точки, когда экономика стала очень хрупкой из-за высокой задолженности. Центральные банки утратили способность контролировать инфляцию. Они не могут повышать ставки, потому что государственные и корпоративные долги станут непосильными для государства и компаний. Самый яркий пример — Италия.

Однако с ростом процентных ставок проблемы возникнут не только у государств, но и у компаний и домохозяйств. Мы уже наблюдаем первые крахи компаний, построенных по схеме финансовых пирамид (доход выплачивается за счет вкладов новых инвесторов). Это пример компании WCA International, которая не смогла расплатиться по своим обязательствам с клиентами и понесла огромные убытки в результате неплатежеспособности.

Следующими в очереди идут компании с большими долгами, у которых почти нет капитала и которые занимают деньги под низкие проценты посредством выпуска облигаций. В Чешской Республике их бесчисленное множество, и после того, как их расходы на погашение долга вырастут с 7% в год вдвое (потому что сегодня люди могут хранить свои деньги на банковском сберегательном счете под 6,5%), у них не останется другого выбора, кроме как уйти с рынка. Тысячи мелких инвесторов потеряют деньги.

В то же время глава Чешского национального банка Алеш Михл не ожидает, что ставки в ближайшее время вернутся к крайне низким уровням. «В ближайшие шесть лет денежно-кредитная политика должна быть относительно более жесткой, и процентные ставки должны быть выше, чем это было до коронавируса», — заявил недавно Михл. Описанная им процедура представляет собой нормализацию условий. Однако на пути к нормализации экономика упрется в стену.

Источник: seznamzpravy.cz

