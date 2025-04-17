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С января услуги сантехника или электрика обойдутся жильцам дороже

Новости и статьи
18 апреля 2025
16:30
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Со следующего года квартиросъемщики, проживающие в чешских квартирах, скорее всего, будут дополнительно платить за мелкий ремонт своего жилья. В Министерстве регионального развития хотят повысить лимит, до которого жильцам квартир придется оплачивать такие услуги, как вызов сантехника или электрика. Он должен вырасти на 50%.
Жители съемного жилья теперь должны будут сами оплачивать ремонт в размере до 1 500 крон вместо нынешних 1 000 крон. Министерство объясняет необходимость корректировки тем, что в последний раз сумма индексировалась в 2015 году. За последние десять лет государство ни разу не отражало инфляцию в предельных размерах. Согласно мартовским данным Чешского статистического управления, за это время она составила около 54%.

«Поэтому необходимо отразить эти изменения в действующем законодательстве, так как установленная сумма больше не соответствует диапазону цен на проведение мелкого ремонта в квартире», — говорит министерство в пояснительной записке к предложению.

Изменения коснутся примерно четверти чехов, которые в настоящее время живут в арендованных квартирах. Их число растет из-за высоких цен на жилье и, для многих, все еще дорогой ипотеки. Эксперты сходятся во мнении, что эта тенденция сохранится в ближайшие годы.

Для изменения лимита необходимо одобрение правительства. Если все будет утверждено кабинетом министров, то новый лимит начнет действовать с января. Одновременно с этим начнет действовать инфляционная оговорка. В последующие годы сумма будет постоянно индексироваться в соответствии с темпами роста цен, объявляемыми статистиками в январе.

В дополнение к упомянутому выше пределу вырастет и максимальная сумма, которую арендатор может заплатить за весь год. Сейчас она составляет 100 крон за квадратный метр. С января она должна составить 150 крон. Если речь идет о 30-метровой квартире, то в течение календарного года жильцы не должны платить за ремонт более 4 500 крон.

«Это справедливо для всех сторон, учитывая уровень инфляции за это время», — говорит Ленка Весела, председатель Ассоциации квартиросъемщиков.

Милан Крчек, председатель Гражданской ассоциации домовладельцев, также положительно оценивает этот шаг. По его словам, им будут пользоваться в основном крупные домовладельцы, у которых есть аппарат, заботящийся об эксплуатации отдельных многоквартирных домов.

Для мелких домовладельцев уследить за отдельными суммами, выплаченными за ремонт квартир, слишком сложно. «Часто такие ремонты решаются путем специальных переговоров между арендодателем и арендатором», — говорит Крчек.

Если предложение будет одобрено, арендодатели должны будут скорректировать эти суммы в своих договорах. Это можно решить, например, подписанием дополнения к существующему документу, в котором уже будут указаны новые суммы.
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