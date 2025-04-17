Исследование для Министерства труда: беженцы из Украины оказывают положительное влияние на рынок труда

«Сейчас мы предполагаем, что около 70% этих лиц (беженцев из Украины), скорее всего, останутся в Чехии после 2035 года», — говорят авторы исследования. Однако, по их словам, это будет зависеть от дальнейшего развития ситуации в Украине.





В исследовании говорится, что прибытие беженцев оказало положительное влияние на чешский рынок труда. В стране наблюдается долгосрочная нехватка рабочих рук.



«Приток рабочей силы помог значительно смягчить дефицит работников в некоторых секторах, особенно в строительстве, промышленности и сфере услуг... В то же время беженцы привнесли в чешскую экономику новые виды потребительского спроса, что отчасти способствовало росту некоторых сегментов рынка», — говорится в исследовании. Однако в докладе также упоминаются препятствия на пути интеграции новоприбывших, такие как языковой барьер и ограниченное признание их квалификации и опыта. В документе также отмечается нагрузка на социальную систему и систему здравоохранения.





По состоянию на конец марта Министерство внутренних дел зарегистрировало 364 602 человека, получивших временную защиту. Еще 330 283 мужчины и женщины из разных стран временно проживают в Чехии, а 378 418 могут остаться на постоянное место жительства.





В общей сложности на конец первого квартала в Чехии проживало более 1,07 миллиона иностранцев и иностранок. По оценкам авторов исследования, в 2030 году их число может приблизиться к 1,19, а через пять лет достигнуть 1,36 миллиона. Из них 260 000 человек — беженцы из Украины, которые останутся в Чехии, а их дети-подростки постепенно выйдут на рынок труда.





«Мы ожидаем, что число иностранцев в Чехии будет расти. Нам это необходимо. Даже при увеличении их числа у нас будет нехватка работников в экономике», — заявил на этой неделе на презентации исследования Томаш Видерманн, один из его соавторов и партнер BCG.





Помимо военных беженцев, в Чехии проживает 90 600 украинцев, имеющих временный вид на жительство. Еще 111 700 имеют право обосноваться в Чехии: они прожили в Чехии достаточно долго, выполнили условия и получили разрешение на постоянное проживание. По оценкам авторов исследования, число украинских иммигрантов будет расти. Через десять лет оно может достичь 237 000 человек.





По данным долгосрочного исследования «Голоса украинцев», продолженного Центром изучения общественного мнения (CVVM), по мере затягивания войны растет число беженцев, планирующих обосноваться за границей. Если в декабре 2022 года 43% респондентов определенно или с большей вероятностью хотели бы остаться в Чехии или другой стране, то в ноябре прошлого года таких было три четверти. В конце 2022 года треть респондентов определенно хотели бы вернуться на родину в ближайшие два года, тогда как в ноябре прошлого года эта цифра составляла одну десятую.