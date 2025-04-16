Статистика Минтруда: 155 000 беженцев из Украины работают в Чехии

Число беженцев на рынке труда стабилизировалось на уровне 155 000 человек. Самое главное, что 95% уже застраховали трудовые отношения на неопределенный срок (они платят взносы). Вначале их было около 40%», — сказала Штепанкова. Ранее министерство заявило, что с третьего квартала 2023 года доходы от страховых взносов и части налогов с беженцев начнут превышать расходы на их содержание.



«В общей сложности 28% из 368 000 беженцев — это дети и люди старше 65 лет. Взрослых трудоспособного возраста насчитывается 265 400 человек, три пятых из которых — женщины.



По словам руководителя отдела, при первоначальном наборе персонала свою роль сыграли различные обычаи и представления. Министерство продолжило работу по повышению осведомленности о свободном доступе на рынок труда без посредников и платежей или об условиях труда в стране. «Беженцы больше не находятся в таком опасном положении. Они постепенно выходят из серой зоны и попадают в стандартные условия», — сказала Штепанкова в интервью ČTK. Она добавила, что беженцы все еще в основном работают на низкоквалифицированных работах. «Вначале, когда вам нужно заработать деньги, вы беретесь за любую работу. Постепенно вы становитесь выше в плане квалификации и знания чешского языка», — сказала директор секции.



Согласно отчету последней волны долгосрочного исследования Центра изучения общественного мнения (ЦИОМ) «Голос украинцев», навыки и опыт беженцев не используются Чешской Республикой. 3% респондентов в Чехии выполняли неквалифицированную и рутинную работу у себя на родине по сравнению с 15% в Чехии. 6% работали операторами машин и оборудования на родине по сравнению с 31% здесь. Специализированной деятельностью занимались 45% респондентов в Украине, 16% — в Чехии. Две трети респондентов в ноябре прошлого года работали полный рабочий день или не менее 30 часов в неделю. Треть респондентов заявили, что их заработок недостаточен.



Беженцы, которые находятся в Чехии более двух лет и планируют остаться, могут подать заявление на получение специального долгосрочного вида на жительство. При этом они должны зарабатывать не менее 440 000 крон брутто в год и 110 000 крон на каждого члена семьи. Время, проведенное в Чехии, будет засчитано в пятилетний срок для подачи заявления на постоянное проживание.



«Министерство внутренних дел устанавливает довольно строгие экономические правила для специального долгосрочного проживания. Если окажется, что оно способно быстро рассматривать заявления, то готово обсудить смягчение некоторых условий», — сказал директор отдела.



В прошлом полугодии центр занятости зарегистрировал 286 300 работников из Украины, из них 147 100 женщин. Свободно работали без разрешений и трудовых книжек 218 300 человек. Среди них наряду с беженцами есть люди с постоянным местом жительства или те, кто имеет чешское среднее или высшее образование или учится здесь в настоящее время. В конце первого квартала 111 700 человек из Украины имели разрешение на постоянное проживание.