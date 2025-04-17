Легионеллез бьет рекорды в Чешской Республике

За весь прошлый год врачи зарегистрировали 620 человек, заразившихся легионеллезом, что стало рекордным показателем. Годом ранее было зарегистрировано 342 случая. В 2019 году власти сообщили о 280 больных, в то время как десятилетием ранее их было всего 25.



Ежегодно от этой болезни умирают десятки людей, причем в прошлом году их было не менее 50. Особенно рискуют пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. «А таких среди нашего населения становится все больше и больше. Вспомните, сколько у нас пациентов с ослабленным иммунитетом и раковых больных», — говорит эпидемиолог Роман Хлибек.



Заболевание распространяется при вдыхании капель, содержащих бактерии легионеллы. Симптомы поначалу напоминают грипп. У пациентов болят суставы и голова, повышается температура и постепенно появляется кашель. Затем инфекция начинает распространяться в дыхательных путях и может вызвать пневмонию. Поэтому важно вовремя начать лечение антибиотиками.



Эпидемиологи отмечают плохой уход за водопроводными трубами — в основном за концевыми участками, теплообменниками и необслуживаемыми кранами или душевыми шлангами, а также кондиционирование воздуха и недостаточный нагрев воды в бойлерах, причем некоторые домохозяйства слишком сильно снижают температуру нагреваемой воды в попытке сэкономить.



«Легионелла приспосабливается, ей удается лучше выживать, и температура воды также оказывает на это влияние», — резюмирует Хлибек.



Теплая вода должна быть нагрета как минимум до 50°C, холодная — ниже 20°C.



Температура воды ниже 50°C способствует росту и размножению легионелл. По данным эпидемиологического расследования, в семьях больных людей нередко нагревают горячую воду только до 30-40°C, сообщила Хана Бендикова, директор противоэпидемического отдела Региональной станции гигиены Южночешского края. В этом году там зарегистрировано 29 случаев заболевания.



То же самое можно сказать и о Среднечешском крае, который является одним из самых неблагополучных — 31 случай. «Во время так называемой термической дезинфекции температура воды иногда должна превышать 60°C», — сказала Дана Шаламунова, пресс-секретарь санитарных властей Центральной Чехии, подчеркнув, что они не регистрируют массовых вспышек болезни Легионеров в семьях, где все пользуются одним и тем же душем и, соответственно, одной и той же горячей водой. «Почти всегда заболевает человек с ослабленным иммунитетом», — добавила она.



Весь мир под ударом



Чешская Республика не одинока в росте числа заболевших: о росте числа пациентов сообщают страны разных континентов, в том числе Австралия, Соединенные Штаты и Испания в прошлом году. Так что причины роста заболеваемости кроются не только в трубах, хотя именно там бактерии размножаются в первую очередь.



Источником могут быть также кондиционеры, которые все больше и больше семей в Чехии покупают из-за глобального потепления, наружные мистеры для охлаждения воздуха или пар в саунах. Ученые также исследуют риск распространения водяного пара из градирен на промышленных объектах. Именно там бактерии могут поселиться и успешно питаться оседающими веществами, в основном железом.



Связь между инфекцией и градирней уже была установлена в нескольких случаях. Однако, скорее всего, это были рабочие, которые тесно контактировали с аэрозолем. Последний случай произошел в начале этого года на западе Австрии, где произошла вспышка заболевания с участием 47 инфицированных.



«В ходе расследования вспышки вероятным источником эпидемии была названа градирня», — говорится в докладе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).