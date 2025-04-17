Легионеллез бьет рекорды в Чешской Республике
19 апреля 2025
15:00
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Незаметная бактерия легионелла поражает все больше чехов, которые из-за нее страдают от пневмонии, лихорадки и кашля. Прошло всего четверть года, и уже ясно, что прошлогодний рекорд по количеству заболевших будет побит в этом году. Заболевание уже подтверждено более чем у 200 человек, что вдвое больше, чем за тот же период прошлого года.
За весь прошлый год врачи зарегистрировали 620 человек, заразившихся легионеллезом, что стало рекордным показателем. Годом ранее было зарегистрировано 342 случая. В 2019 году власти сообщили о 280 больных, в то время как десятилетием ранее их было всего 25.
Ежегодно от этой болезни умирают десятки людей, причем в прошлом году их было не менее 50. Особенно рискуют пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. «А таких среди нашего населения становится все больше и больше. Вспомните, сколько у нас пациентов с ослабленным иммунитетом и раковых больных», — говорит эпидемиолог Роман Хлибек.
Заболевание распространяется при вдыхании капель, содержащих бактерии легионеллы. Симптомы поначалу напоминают грипп. У пациентов болят суставы и голова, повышается температура и постепенно появляется кашель. Затем инфекция начинает распространяться в дыхательных путях и может вызвать пневмонию. Поэтому важно вовремя начать лечение антибиотиками.
Эпидемиологи отмечают плохой уход за водопроводными трубами — в основном за концевыми участками, теплообменниками и необслуживаемыми кранами или душевыми шлангами, а также кондиционирование воздуха и недостаточный нагрев воды в бойлерах, причем некоторые домохозяйства слишком сильно снижают температуру нагреваемой воды в попытке сэкономить.
«Легионелла приспосабливается, ей удается лучше выживать, и температура воды также оказывает на это влияние», — резюмирует Хлибек.
Теплая вода должна быть нагрета как минимум до 50°C, холодная — ниже 20°C.
Температура воды ниже 50°C способствует росту и размножению легионелл. По данным эпидемиологического расследования, в семьях больных людей нередко нагревают горячую воду только до 30-40°C, сообщила Хана Бендикова, директор противоэпидемического отдела Региональной станции гигиены Южночешского края. В этом году там зарегистрировано 29 случаев заболевания.
То же самое можно сказать и о Среднечешском крае, который является одним из самых неблагополучных — 31 случай. «Во время так называемой термической дезинфекции температура воды иногда должна превышать 60°C», — сказала Дана Шаламунова, пресс-секретарь санитарных властей Центральной Чехии, подчеркнув, что они не регистрируют массовых вспышек болезни Легионеров в семьях, где все пользуются одним и тем же душем и, соответственно, одной и той же горячей водой. «Почти всегда заболевает человек с ослабленным иммунитетом», — добавила она.
Весь мир под ударом
Чешская Республика не одинока в росте числа заболевших: о росте числа пациентов сообщают страны разных континентов, в том числе Австралия, Соединенные Штаты и Испания в прошлом году. Так что причины роста заболеваемости кроются не только в трубах, хотя именно там бактерии размножаются в первую очередь.
Источником могут быть также кондиционеры, которые все больше и больше семей в Чехии покупают из-за глобального потепления, наружные мистеры для охлаждения воздуха или пар в саунах. Ученые также исследуют риск распространения водяного пара из градирен на промышленных объектах. Именно там бактерии могут поселиться и успешно питаться оседающими веществами, в основном железом.
Связь между инфекцией и градирней уже была установлена в нескольких случаях. Однако, скорее всего, это были рабочие, которые тесно контактировали с аэрозолем. Последний случай произошел в начале этого года на западе Австрии, где произошла вспышка заболевания с участием 47 инфицированных.
«В ходе расследования вспышки вероятным источником эпидемии была названа градирня», — говорится в докладе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).
Ежегодно от этой болезни умирают десятки людей, причем в прошлом году их было не менее 50. Особенно рискуют пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. «А таких среди нашего населения становится все больше и больше. Вспомните, сколько у нас пациентов с ослабленным иммунитетом и раковых больных», — говорит эпидемиолог Роман Хлибек.
Заболевание распространяется при вдыхании капель, содержащих бактерии легионеллы. Симптомы поначалу напоминают грипп. У пациентов болят суставы и голова, повышается температура и постепенно появляется кашель. Затем инфекция начинает распространяться в дыхательных путях и может вызвать пневмонию. Поэтому важно вовремя начать лечение антибиотиками.
Эпидемиологи отмечают плохой уход за водопроводными трубами — в основном за концевыми участками, теплообменниками и необслуживаемыми кранами или душевыми шлангами, а также кондиционирование воздуха и недостаточный нагрев воды в бойлерах, причем некоторые домохозяйства слишком сильно снижают температуру нагреваемой воды в попытке сэкономить.
«Легионелла приспосабливается, ей удается лучше выживать, и температура воды также оказывает на это влияние», — резюмирует Хлибек.
Теплая вода должна быть нагрета как минимум до 50°C, холодная — ниже 20°C.
Температура воды ниже 50°C способствует росту и размножению легионелл. По данным эпидемиологического расследования, в семьях больных людей нередко нагревают горячую воду только до 30-40°C, сообщила Хана Бендикова, директор противоэпидемического отдела Региональной станции гигиены Южночешского края. В этом году там зарегистрировано 29 случаев заболевания.
То же самое можно сказать и о Среднечешском крае, который является одним из самых неблагополучных — 31 случай. «Во время так называемой термической дезинфекции температура воды иногда должна превышать 60°C», — сказала Дана Шаламунова, пресс-секретарь санитарных властей Центральной Чехии, подчеркнув, что они не регистрируют массовых вспышек болезни Легионеров в семьях, где все пользуются одним и тем же душем и, соответственно, одной и той же горячей водой. «Почти всегда заболевает человек с ослабленным иммунитетом», — добавила она.
Весь мир под ударом
Чешская Республика не одинока в росте числа заболевших: о росте числа пациентов сообщают страны разных континентов, в том числе Австралия, Соединенные Штаты и Испания в прошлом году. Так что причины роста заболеваемости кроются не только в трубах, хотя именно там бактерии размножаются в первую очередь.
Источником могут быть также кондиционеры, которые все больше и больше семей в Чехии покупают из-за глобального потепления, наружные мистеры для охлаждения воздуха или пар в саунах. Ученые также исследуют риск распространения водяного пара из градирен на промышленных объектах. Именно там бактерии могут поселиться и успешно питаться оседающими веществами, в основном железом.
Связь между инфекцией и градирней уже была установлена в нескольких случаях. Однако, скорее всего, это были рабочие, которые тесно контактировали с аэрозолем. Последний случай произошел в начале этого года на западе Австрии, где произошла вспышка заболевания с участием 47 инфицированных.
«В ходе расследования вспышки вероятным источником эпидемии была названа градирня», — говорится в докладе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).
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