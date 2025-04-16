Еще одно серьезное ДТП в Нимбурке, два человека погибли
18 апреля 2025
10:30
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Два человека погибли и еще двое получили тяжелые и средние травмы в результате аварии у Колайе в окрестностях Нимбурка, где 17 апреля днем автомобиль сбил несколько человек у стоящей на дороге машины.
Об этом сообщает полиция и служба спасения. Вертолеты доставили пострадавших в больницы Праги и Градца-Кралове. Полиция расследует обстоятельства аварии, а трасса 11 была закрыта после ДТП.
Сообщение о происшествии поступило около 16:10. «Два человека погибли на месте происшествия, один человек с тяжелыми травмами был передан службе санитарной авиации на искусственной вентиляции легких и доставлен в университетскую больницу Градца-Кралове, а второй, несовершеннолетний с травмами средней тяжести, был доставлен на вертолете в пражскую больницу», — сообщил Чешскому агентству новостей Марек Гилебрант, представитель спасательной службы.
Две жертвы погибли и в другой аварии, которая произошла 17 апреля между Чески-Гержманице и городским округом Борова в Орликоустецком районе. Двое молодых людей скончались от полученных травм на месте, сообщила ČTK Ивета Копецка, пресс-секретарь региональной полиции.
Утром в четверг на остановке «Градчанска» в Праге 6 трамвай сбил 12-летнего мальчика. Ребенок скончался, несмотря на попытки спасателей реанимировать его.
Среда стала трагическим днем на чешских дорогах, когда в результате несчастных случаев погибли семь человек. Согласно статистике дорожной полиции, это самый большой показатель за последние пять месяцев.
Сообщение о происшествии поступило около 16:10. «Два человека погибли на месте происшествия, один человек с тяжелыми травмами был передан службе санитарной авиации на искусственной вентиляции легких и доставлен в университетскую больницу Градца-Кралове, а второй, несовершеннолетний с травмами средней тяжести, был доставлен на вертолете в пражскую больницу», — сообщил Чешскому агентству новостей Марек Гилебрант, представитель спасательной службы.
Две жертвы погибли и в другой аварии, которая произошла 17 апреля между Чески-Гержманице и городским округом Борова в Орликоустецком районе. Двое молодых людей скончались от полученных травм на месте, сообщила ČTK Ивета Копецка, пресс-секретарь региональной полиции.
Утром в четверг на остановке «Градчанска» в Праге 6 трамвай сбил 12-летнего мальчика. Ребенок скончался, несмотря на попытки спасателей реанимировать его.
Среда стала трагическим днем на чешских дорогах, когда в результате несчастных случаев погибли семь человек. Согласно статистике дорожной полиции, это самый большой показатель за последние пять месяцев.
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