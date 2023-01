Четверть людей в Чехии подрабатывают после работы

​Этот год станет поворотным моментом на рынке труда во многих отношениях. Кризис привел к резкому падению реальных доходов населения. Из-за инфляции и почти десятипроцентного падения реальной зарплаты многим приходится искать подработку.

Увеличиваются различия в возможностях трудоустройства между людьми, не имеющими специализации, и теми, кто может выбирать. Наиболее востребованными работниками остаются технологические специалисты (ИТ) и техники всех видов, а также квалифицированные ремесленники.

«В этом году начался перелом на рынке труда: вместо недостатка сотрудников мы попадаем в ситуацию, когда, по оценкам, каждая пятая компания будет сокращать количество работников», — сообщил специалист по персоналу и руководитель платформы Welcome to the Jungle Ян Клусонь.

По мнению кадровых экспертов, это может быть выгодно в целом для рынка труда. Однако сокращение штата окажет давление на сотрудников, заставив их, например, дальше ездить на работу или пройти переподготовку.

Ожидается, что количество безработных увеличится, но многие рабочие места останутся вакантными. Консалтинговая компания RSM утверждает, что некоторые проектные команды в компаниях могут сократиться до 15%, не снижая при этом производительности.

Несмотря на то, что люди в ряде областей стали получать больше денег, на свою зарплату они могут купить на 10% меньше товаров, чем год назад.

Номинально зарплаты выросли на 9–10%, но в реальном выражении они упали больше всего с 90-х годов из-за роста цен.

Предприятия пытаются не допустить падения уровня жизни сотрудников, но, по данным консалтинговой компании RSM, часто не знают, откуда сейчас брать средства на повышение заработной платы. И даже повышения заработной платы в конечном счете недостаточно, чтобы компенсировать высокую инфляцию. Исключение составляют, например, фармацевтические компании, продажи которых постоянно растут.

Увеличивается число людей, которые не могут свести концы с концами на одну зарплату, особенно на низших должностях.

Поэтому около 25% сотрудников уже нашли дополнительный доход, а еще 21% планирует найти подработку, показывают данные LMC. Реакция на объявления о вакансиях, которая была слабой в прошлом году, оживилась.

Работать на дому с доплатой?

Предполагается, что удаленной работе поможет новое законодательство. Закон предоставит работодателям пятипроцентную скидку на страховые взносы для родителей детей до 10 лет, студентов, лиц моложе 21 года и работников старше 55 лет.

«Это поможет не только молодым родителям, но и пенсионерам или студентам», — говорит Клусонь.

В этом году на законодательном уровне также начались дискуссии о фиксированной сумме, которую люди должны получать за работу на дому в качестве компенсации за электроэнергию и отопление.

Противники доплаты за работу на дому приводят аргумент, что работник получает больше свободы и экономит время и транспортные расходы.

Согласно опросу кадрового агентства Randstad, среди 140 крупных чешских компаний из различных секторов 14% уже вносят вклад в фонд оплаты расходов, связанных с работой на дому, и 2,5% планируют ввести такой взнос.

Работа на дому широко рассматривается как преимущество, но все больше компаний отмечают, что, когда люди значительное время работают удаленно, снижается производительность труда.

Источник: novinky.cz

