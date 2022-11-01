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Чешские стартапы вырываются вперед. Инвестиции превысили десятки миллиардов крон

Чешские стартапы вырываются вперед. Инвестиции превысили десятки миллиардов крон

Партнер рубрики:
Kochy
18 января
08:46
306
​В прошлом году чешские стартапы привлекли инвестиции на десятки миллиардов крон. Число проектов, поддержанных инвесторами, выросло примерно до 200. Некоторые из них смогли привлечь более миллиарда крон.

Чешские стартапы вырываются вперед. Инвестиции превысили десятки миллиардов крон

Об этом говорится в анализе юридической фирмы Mavericks, которая специализируется на стартапах.

Согласно анализу, примерно 160 инвестиций были направлены в самые молодые стартапы в первом и втором инвестиционных раундах (так называемые pre-seed и seed-инвестиции). Их медианная стоимость выросла до 18 млн крон с 13,5 млн крон в 2021 году. Оценка прединвестиционных стартапов также выросла: со 120 млн крон в 2021 году до примерно 140 млн крон в 2022 году. Однако во второй половине года показатели стали ухудшаться из-за нестабильной экономической ситуации.

2022 год был весьма успешным для чешской стартап-сцены, отметил Томаш Дитрих, партнер и основатель Mavericks. По его словам, успешными были служба заказа еды через интернет Rohlik или софтверный стартап Productboard, стоимость которого преодолела отметку в один миллиард долларов США.

Несколько других компаний близки к этому рубежу, сказал Дитрих. «Еще более позитивным знаком, с моей точки зрения, является то, насколько хорошо идут дела у самых молодых стартапов. Чешская Республика полна смелых инновационных идей, и все больше предпринимателей уделяют этим идеям свое внимание», — добавил он.

Что такое стартап?

Термин «стартап» относится к новой компании или начинающему проекту, создатели которого находятся в самом начале своего бизнеса. Оно вошло в обиход до 2000 года, когда во время интернет-лихорадки за рубежом было создано множество таких компаний. В последние годы стартапы переживают ренессанс.

По данным Mavericks, около трети сделок финансирования стартапов осуществляется в форме займа, который превращается в долю в компании при выполнении условий. Проценты по этим кредитам составляют в среднем от 8 до 10% годовых в Чешской Республике, несмотря на текущую высокую инфляцию.

Количество акций, которые инвесторы и учредители готовы распределить среди сотрудников, также увеличивается. «И инвесторы, и учредители понимают, что та или иная форма долевого участия сотрудников существенно поможет им в поиске работников, поэтому все больше компаний выделяют для этих целей большую долю в компании», — сказал Дитрих.

Интерес со стороны чешских и иностранных инвесторов

По словам Габриэлы Тайасинг, главного операционного директора Creative Dock, интерес к финансированию чешских стартапов со стороны чешских и иностранных инвесторов неуклонно растет в течение длительного времени. По ее словам, в последние два года объем финансирования увеличивался быстрее всего. «Но в этом году, в связи с продолжающимся кризисом, поддержка стартапов на международном уровне замедляется, мы видим, что стоимость известных стартапов падает, и мы ожидаем аналогичной тенденции здесь. Наиболее интересными для инвесторов будут такие области, как искусственный интеллект, энергетика и цифровизация», — добавил Тайссинг.

Юристы компании Mavericks предупреждают, что в Чешской Республике все еще существуют препятствия, сдерживающие развитие молодых компаний. Один из примеров — планы опционов на акции сотрудников (ESOPs). Обычно они позволяют иностранным стартапам, не имеющим крупной финансовой базы, мотивировать сотрудников возможностью приобрести долю в компании. Однако правовая система Чешской Республики ослабляет этот вариант из-за неблагоприятных налоговых условий. По мнению экспертов, чешские стартапы не могут составить достойную конкуренцию в этом отношении иностранным компаниям, которые приобретают технические кадры в Чехии.

Другими препятствиями для стартапов, по мнению экспертов, являются недостаточная цифровизация государственного управления и отсутствие налоговых льгот.

Источник: novinky.cz

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