Чешские стартапы вырываются вперед. Инвестиции превысили десятки миллиардов крон

​В прошлом году чешские стартапы привлекли инвестиции на десятки миллиардов крон. Число проектов, поддержанных инвесторами, выросло примерно до 200. Некоторые из них смогли привлечь более миллиарда крон.

Об этом говорится в анализе юридической фирмы Mavericks, которая специализируется на стартапах.

Согласно анализу, примерно 160 инвестиций были направлены в самые молодые стартапы в первом и втором инвестиционных раундах (так называемые pre-seed и seed-инвестиции). Их медианная стоимость выросла до 18 млн крон с 13,5 млн крон в 2021 году. Оценка прединвестиционных стартапов также выросла: со 120 млн крон в 2021 году до примерно 140 млн крон в 2022 году. Однако во второй половине года показатели стали ухудшаться из-за нестабильной экономической ситуации.

2022 год был весьма успешным для чешской стартап-сцены, отметил Томаш Дитрих, партнер и основатель Mavericks. По его словам, успешными были служба заказа еды через интернет Rohlik или софтверный стартап Productboard, стоимость которого преодолела отметку в один миллиард долларов США.

Несколько других компаний близки к этому рубежу, сказал Дитрих. «Еще более позитивным знаком, с моей точки зрения, является то, насколько хорошо идут дела у самых молодых стартапов. Чешская Республика полна смелых инновационных идей, и все больше предпринимателей уделяют этим идеям свое внимание», — добавил он.

Что такое стартап?

Термин «стартап» относится к новой компании или начинающему проекту, создатели которого находятся в самом начале своего бизнеса. Оно вошло в обиход до 2000 года, когда во время интернет-лихорадки за рубежом было создано множество таких компаний. В последние годы стартапы переживают ренессанс.

По данным Mavericks, около трети сделок финансирования стартапов осуществляется в форме займа, который превращается в долю в компании при выполнении условий. Проценты по этим кредитам составляют в среднем от 8 до 10% годовых в Чешской Республике, несмотря на текущую высокую инфляцию.

Количество акций, которые инвесторы и учредители готовы распределить среди сотрудников, также увеличивается. «И инвесторы, и учредители понимают, что та или иная форма долевого участия сотрудников существенно поможет им в поиске работников, поэтому все больше компаний выделяют для этих целей большую долю в компании», — сказал Дитрих.

Интерес со стороны чешских и иностранных инвесторов

По словам Габриэлы Тайасинг, главного операционного директора Creative Dock, интерес к финансированию чешских стартапов со стороны чешских и иностранных инвесторов неуклонно растет в течение длительного времени. По ее словам, в последние два года объем финансирования увеличивался быстрее всего. «Но в этом году, в связи с продолжающимся кризисом, поддержка стартапов на международном уровне замедляется, мы видим, что стоимость известных стартапов падает, и мы ожидаем аналогичной тенденции здесь. Наиболее интересными для инвесторов будут такие области, как искусственный интеллект, энергетика и цифровизация», — добавил Тайссинг.

Юристы компании Mavericks предупреждают, что в Чешской Республике все еще существуют препятствия, сдерживающие развитие молодых компаний. Один из примеров — планы опционов на акции сотрудников (ESOPs). Обычно они позволяют иностранным стартапам, не имеющим крупной финансовой базы, мотивировать сотрудников возможностью приобрести долю в компании. Однако правовая система Чешской Республики ослабляет этот вариант из-за неблагоприятных налоговых условий. По мнению экспертов, чешские стартапы не могут составить достойную конкуренцию в этом отношении иностранным компаниям, которые приобретают технические кадры в Чехии.

Другими препятствиями для стартапов, по мнению экспертов, являются недостаточная цифровизация государственного управления и отсутствие налоговых льгот.

Источник: novinky.cz

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