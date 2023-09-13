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Решая чужие проблемы, сами идут ко дну. Плачевное положение соцработников в Чехии

Анастасия Князева
14 сентября 2023
07:00
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Заработная плата социальных работников в Чешской Республике значительно ниже средней. Это влияет не только на их уровень жизни, но и на то, что они часто уходят в другие, более прибыльные сферы, а властям и некоммерческим организациям трудно найти новых. В регионах, где их не хватает, это может привести к росту безработицы и преступности.
Об этом говорилось на презентации исследования проекта Neviditelní, который занимается проблемами социально и иным образом ущемленных групп населения. Согласно исследованию, профессиональные социальные работники, которые помогают людям с долгами, психологическими и семейными проблемами, зарабатывают в среднем только около 32 103 крон в месяц. В итоге они зарабатывают на 7 500 крон меньше, чем люди с аналогичным образованием в других профессиях.
 
По данным исследования, почти 22 500 социальных работников находятся в трудном финансовом положении. «Это влияние углубилось за последний год и особенно заметно в крупных городах, где высока стоимость жилья. Не только ипотека, но и аренда жилья практически недоступна для этих работников в городах», — сказал Алеш Род из Центра экономического и рыночного анализа.
 
Однако, по его словам, это не краткосрочная проблема, вызванная инфляцией, а постоянная ситуация. Род является членом Национального экономического совета при правительстве и на прошлой неделе вместе с министрами представил консолидирующий пакет налоговых изменений и мер экономии.
 
Тереза Шевчикова, руководитель гражданского консультационного центра Pod křídly в Валашске-Мезиржиче, также имеет подобный опыт. В прошлом году она пережила небольшой личный кризис, который, помимо прочего, был вызван низкой зарплатой. «Я увидела, что у продавщицы в Lidl стартовая зарплата выше, чем у меня после 24 лет стажа», — говорит она.
 
По ее словам, работа, которую она выполняет, требует высоких профессиональных навыков: работники гражданской консультации консультируют людей по вопросам долгов, выселения, арендной платы и пособий. «На самом деле мы наполовину юристы», — уточнила она.
   
Грядущее финансирование
По словам директора «Дома трех желаний» Маркеты Школоудовой, только в этом году два сотрудника подали заявления об уходе, назвав причиной низкую зарплату. «Социальные работники старше 30 лет в нашей стране получают 30 000 без вычета налогов», — сказала она.
«Дом трех желаний» оказывает социальную, психологическую и педагогическую помощь детям из группы риска и их семьям, и его услуги часто запрашивают государство и столица. Но финансирование бывает ограниченным; еще в апреле этого года Школоудова не знала, сколько средств она получит для выплаты зарплаты сотрудникам. «Поэтому мне как частному лицу пришлось взять кредит в банке и подписать вексель на семь миллионов», — сказала она.
 
В таких условиях трудно найти новых социальных работников. По словам председателя Ассоциации центров консультирования граждан Гинка Калводы, когда в городе или регионе служба социальной помощи выходит из строя, это оказывает серьезное влияние на город или регион. «Это приводит к росту безработицы, преступности и употребления наркотиков», — сказал он. Он отметил, что, например, число обращений за помощью в получении социальных пособий в консультационные центры для граждан увеличилось более чем на 90 %.
 
Помимо неблагоприятной экономической ситуации, социальные работники сталкиваются с отсутствием общественного признания и зачастую с психологической депривацией, связанной со стрессом. По мнению проекта Neviditelní, государство могло бы помочь, если бы повысило им зарплату, при вкладе муниципалитетов, которые сейчас имеют 300 миллиардов сбережений. Помогло бы и льготное жилье для этих работников.
   
 
Источник: novinky.cz

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социальные проблемы Чехия

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