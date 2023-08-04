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Сколько чехов по-прежнему опасаются бедности из-за инфляции?

Анастасия Князева
4 АВГУСТА 2023
15:06
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Институт эмпирических исследований STEM отмечает, что чехи по-прежнему опасаются бедности или снижения уровня жизни и что высокие цены заставляют многих экономить. Однако в сравнении с прошлым годом таких людей стало меньше.
Число людей, опасающихся бедности или резкого снижения уровня жизни из-за экономических событий, снизилось на семь процентных пунктов, до 58%. Траты денег по этой причине сокращают 77% людей, что на 3% меньше, чем год назад. Об этом говорится в майском опросе STEM, оказавшемся в распоряжении Чешского агентства новостей.
 
По данным опроса, 70% граждан считают, что правительство делает недостаточно для предотвращения значительного роста бедности в Чехии. По сравнению с прошлым годом число тех, кто так думает, сократилось на три процентных пункта.
 
STEM проводил опрос среди 1 000 человек старше 18 лет в период с 18 по 29 мая. По данным Чешского статистического управления, годовой рост потребительских цен в Чехии в мае замедлился до 11,1% с 12,7% в апреле. В месячном исчислении цены выросли на 0,3%. В мае прошлого года годовой уровень инфляции составил 16%.
 
«Степень обеспокоенности бедностью или непропорциональным снижением уровня жизни во многом зависит от доходов домохозяйства. Чем менее обеспеченными являются домохозяйства, тем чаще они опасаются бедности. Если обеспеченные люди опасаются снижения уровня жизни в 25% случаев, то среди малообеспеченных и бедных де-факто все выражают такое опасение», — отметил Мартин Бухтик, директор STEM.
 
Однако, по данным STEM, даже те домохозяйства, которые считают себя обеспеченными, вынуждены экономить из-за роста цен, особенно на энергоносители. В ходе исследования об этом заявили 44% очень хорошо и хорошо обеспеченных респондентов. Среди умеренно обеспеченных экономию практикуют 90% респондентов, а среди малообеспеченных и бедных — 95%, говорится в выводах STEM.
 
«Шаги правительства, направленные на борьбу с бедностью в Чехии, оцениваются скептически всеми группами», — добавили авторы исследования.
 

Источник: ceskenoviny.cz

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