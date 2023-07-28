Чехия потратила почти миллиард на поддержку рыбной отрасли. Результата не последовало

Одной из целей программы было создание в Чехии организаций производителей, которые занимались бы централизованной закупкой и реализацией рыбы и рыбной продукции, что давало бы им преимущество при переговорах с торговыми сетями.

«Однако выяснилось, что в основном из-за обязательства делиться своими экономическими и социальными данными рыбаки не были заинтересованы во вступлении в организацию производителей», — назвали в NKÚ одну из причин провала плана.

Тем не менее, по мнению министерства, план должен получить дальнейшую поддержку. Министерство рассчитывает, что будет создана «ассоциация рыбоводов интенсивных систем аквакультуры» и планирует объявить прием заявок в следующем году.

Хотя увеличение потребления пресноводной рыбы не было указано в качестве цели программы, министерство включило его в «Многолетний национальный стратегический план развития аквакультуры до 2024 года».

Однако проекты по продвижению не оказали никакого влияния на потребление пресноводной рыбы. NKÚ проиллюстрировало это цифрами. Если в 2017 году потребление пресноводной рыбы на душу населения составляло 1,29 кг, то в 2021 году — только 1,23 кг.

«Таким образом, потребление пресноводной рыбы в Чехии стагнирует», — заявили аудиторы.

Кроме того, NKÚ констатировало, что значение рыбной отрасли в отечественной экономике незначительно. Ее доля в ВВП в 2011–2018 годах составляла 0,01–0,02%.

Ее вклад заключается в основном в других функциях прудов, таких как накопление и удержание воды в ландшафте или спорт и отдых. В Чешской Республике насчитывается 24 000 прудов и водохранилищ, занимающих площадь почти 52 000 га.















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