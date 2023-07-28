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Чехия потратила почти миллиард на поддержку рыбной отрасли. Результата не последовало

Анастасия Князева
29 ИЮЛЯ 2023
07:25
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По данным Высшего контрольного управления (NKÚ), более 843 млн чешских крон, распределенных Министерством сельского хозяйства по 888 проектам из оперативной программы «Рыболовство 2014-2020», были потрачены эффективно и в соответствии с нормативными документами. Однако сама цель программы, которая заключалась в создании организации производителей и увеличении потребления пресноводной рыбы в Чехии, не была достигнута. Министерство считает большинство критических замечаний необоснованными.
Одной из целей программы было создание в Чехии организаций производителей, которые занимались бы централизованной закупкой и реализацией рыбы и рыбной продукции, что давало бы им преимущество при переговорах с торговыми сетями.
 
«Однако выяснилось, что в основном из-за обязательства делиться своими экономическими и социальными данными рыбаки не были заинтересованы во вступлении в организацию производителей», — назвали в NKÚ одну из причин провала плана. 
 
Тем не менее, по мнению министерства, план должен получить дальнейшую поддержку. Министерство рассчитывает, что будет создана «ассоциация рыбоводов интенсивных систем аквакультуры» и планирует объявить прием заявок в следующем году.
 
Хотя увеличение потребления пресноводной рыбы не было указано в качестве цели программы, министерство включило его в «Многолетний национальный стратегический план развития аквакультуры до 2024 года».
 
Однако проекты по продвижению не оказали никакого влияния на потребление пресноводной рыбы. NKÚ проиллюстрировало это цифрами. Если в 2017 году потребление пресноводной рыбы на душу населения составляло 1,29 кг, то в 2021 году — только 1,23 кг.
 
«Таким образом, потребление пресноводной рыбы в Чехии стагнирует», — заявили аудиторы.
 
Кроме того, NKÚ констатировало, что значение рыбной отрасли в отечественной экономике незначительно. Ее доля в ВВП в 2011–2018 годах составляла 0,01–0,02%.
 
Ее вклад заключается в основном в других функциях прудов, таких как накопление и удержание воды в ландшафте или спорт и отдых. В Чешской Республике насчитывается 24 000 прудов и водохранилищ, занимающих площадь почти 52 000 га.
 
 



Источник: novinky.cz


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