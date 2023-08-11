Чехи погрязают в долгах — четверти не хватает на повседневную жизнь

Четверть чехов сталкивались с ситуацией, когда у них не хватало денег на ведение домашнего хозяйства. Это на 15% больше, чем в прошлом году. Финансовое положение в стране ухудшается, и каждый четвертый житель сталкивается с нехваткой денег на повседневную жизнь. Однако чехи не испытывают недостатка в финансовой уверенности и высоко ценят свои знания о мире денег.

Число тех, кто испытывал финансовые трудности, выросло более чем на 6% по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году с финансовым дискомфортом сталкивались 54% людей, то сегодня — почти 60%. Таковы данные международного исследования, проведенного компанией Kantar по заказу International Personal Finance group (материнской компании чешского Provident) на выборке из 500 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет.





Самая уязвимая группа — люди в возрасте от 35 до 44 лет: за 12 месяцев доля тех, кто сталкивается с нехваткой денег на ведение домашнего хозяйства, среди них выросла с 20 до 34%. В то же время увеличилась доля тех, кому было отказано в кредите либо банком (на 30%), либо другим кредитором (на 85%). 16% респондентов остаются без работы более года — это почти на четверть больше, чем год назад.





Директор по кредитным рискам компании Provident Любомир Бруха говорит: «Мы также наблюдаем рост числа заявок на кредиты. В годовом исчислении рост составляет до 20%». Однако в сложные времена дополнительный кредит может представлять финансовый риск, и компания тщательно проверяет способность заявителя к погашению.

Йиржи Глухий, основатель финтех-компании Frenkee, также заметил ухудшение ситуации. «С апреля этого года мы наблюдаем резкий рост числа заявок на консолидацию. Во многих случаях речь идет о чрезмерных долгах, когда люди изначально брали кредиты на роскошный отдых или потребительские товары, в том числе электронику, которые вполне можно назвать излишними», — описывает ситуацию Глухий.

Постепенное увеличение кредитов и выдача их на невыгодных условиях привело к драматическим последствиям: у многих людей уже нет средств для нормального погашения, и в этом случае они не смогут получить дальнейшие кредиты. «Мы видим, как люди неоправданно попадают в долговую яму. Ситуация будет только ухудшаться», — говорит основатель финтех-компании.

Даниэль Гуле, специалист по вопросам задолженности из организации Člověk v tísni, не замечает значительного роста числа людей в долговой яме. Однако он подчеркивает, что между возникновением финансовых проблем и взысканием долга проходит определенное время. «Если клиент допускает просрочку, банк ждет около пяти месяцев, прежде чем обратиться в суд. Затем все происходит быстро, но общая задержка составляет не менее полугода», — поясняет Гуле.

Статистика финтех-компании Frenkee показывает интересные факты. Чаще всего кредиты консолидируют работники физического труда, родившиеся в 1989–1999 годах. Самому молодому заявителю было всего 19 лет. Он хотел объединить шесть кредитов на сумму 140 000 чешских крон и взять еще 10 000. При этом его ежемесячный доход составлял всего 23 000 крон.

«Рекорд по количеству кредитов, подлежащих консолидации, составлял 12 кредитов на общую сумму 289 000 крон. В то же время заявитель погашает кредиты на сумму 720 000 крон», — дополняет Глухий.

Компания недавно столкнулась с заявкой на кредит с процентной ставкой 40% годовых с минимальным сроком погашения в два месяца. В этом случае, взяв 10 000 крон, через два месяца придется заплатить почти в два раза больше — 18 133 крон.





Этот случай служит ярким напоминанием: если у вас нет денег на определенную вещь, не стоит покупать ее в кредит без крайней необходимости. Подобная стратегия защитит вас от финансовых трудностей в будущем.

«Если вы решили взять кредит, необходимо рассчитать, насколько сумма погашения будет доступной для вас. Хотите закрыть дыру в бюджете? Ищите работу на лучших условиях. Остерегайтесь компаний или лиц, предлагающих 40% годовых — это часто мошенники на финансовом рынке», — предупреждает Глухий из Frenkee.

Чаще всего спасает семья

Исследование Kantar показывает, что в случае финансовых трудностей люди чаще всего обращаются за помощью к родственникам. Более трети людей обращались к ним и в прошлом, и в этом году. После ближайших родственников они обращаются к дальним. В 2023 году дальние родственники стали участвовать в решении проблем чаще: 22,8 против 14,9% в 2022 году. Друзья также чаcто протягивают руку помощи — каждый пятый чех. Почти десятая часть чехов обращается за финансовой помощью к своим детям. Обращение к государству снизилось на 38% по сравнению с прошлым годом.

Чехи уверены в своих финансах

Хотя опросы свидетельствуют о том, что все больше людей сталкивается со сложными финансовыми ситуациями, это не сказывается на их уверенности в себе. Напротив, за последние три года уверенность в собственных знаниях о финансовых услугах и продуктах растет. Если в 2021 году в своей финансовой грамотности были уверены 54% людей, то в 2023 году этот показатель достиг почти 62%.

Люди, которым удается откладывать деньги — как регулярно, так и нерегулярно, чувствуют себя увереннее. Те, у кого в конце месяца остается большая сумма, также более уверены в себе. По уровню финансовой уверенности чехи занимают одно из первых мест среди представителей других европейских стран, участвовавших в опросе. Почти 62% чехов чувствуют себя очень или довольно уверенно.

Однако, как замечает Йиржи Глухий, уверенность в себе может не соответствовать реальным финансовым знаниям. «По-прежнему не хватает обучения финансовой грамотности, иначе люди не брали бы кредиты на ненужные вещи под высокие проценты», — добавляет основатель компании Frenkee.





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