Цена знаменитого бургера показала, насколько недооценена чешская крона Новости 420on 12 АВГУСТА 2023 14:00 381

С начала года чешская крона находится на более высоких уровнях по отношению к обеим основным мировым валютам. Однако цена знаменитого бургера «Биг Мак» показывает, что она все еще недооценена.





Это означает, что обменный курс должен составлять 18,82 кроны за доллар. Однако в конце июля он был менее чем на три кроны слабее и составлял 21,65 крон за доллар.



Чешская валюта еще более недооценена по отношению к евро. Если сравнивать стоимость бутерброда в Чехии со странами, где за него платят в евро, то крона недооценена почти на 17%. В еврозоне популярный бутерброд стоит в среднем 5,28 евро.



Это означает, что при чешской цене бургера в 105 крон обменный курс должен составлять 19,89 крон/евро. Однако в конце прошлого месяца один евро стоил 23,87 крон.



Индекс Биг-Мака — неофициальный показатель, рассчитываемый дважды в год, в январе и июле, с 1986 года журналом The Economist как простой и забавный способ сравнения покупательной способности валют разных стран. Индекс основан на сравнении цен на гамбургер Биг-Мак, продаваемый в разных странах, и используется для оценки недооцененности или переоцененности валюты той или иной страны по отношению к доллару США.



«Основная идея заключается в том, что американский гамбургер — это международно доступный продукт, продаваемый под брендом McDonald’s более чем в 100 странах. Таким образом, на цену „Биг Мака“ должны влиять различные экономические факторы в каждой стране, такие как стоимость сырья, заработная плата и инфляция», — пишет The Economist.



Добавим, что с учетом инфляции цена гамбургера в Чехии выросла на 10,5% по сравнению с прошлым годом, а в США — на 8,3%.



Недостатки индекса



Сами создатели признают, что популярный в мире индекс не идеален. Критики часто указывают на то, что паритет покупательной способности — это всего лишь экономическая теория, и на практике он сталкивается с множеством препятствий.

Один из многочисленных аргументов заключается в том, что из-за более дешевой рабочей силы и издержек гамбургер в развивающихся странах, естественно, стоит гораздо дешевле.



Поэтому в 2011 году британский Weekly предложил вторую модифицированную версию индекса «Биг-Мака», которая также учитывает стоимость рабочей силы в разных странах. В основе его расчета лежит валовой внутренний продукт на одного человека.

В этом контексте коруна уже не выглядит такой недооцененной, как в базовом индексе Биг-Мака. По отношению к доллару на конец июля она выросла на 1,8%. По отношению к евро такой большой разницы нет. Согласно индексу, чешская крона недооценена на 15% (по сравнению с 17% в базовом варианте).



Согласно индексу, год назад отечественная валюта была недооценена по отношению к доллару на 23%, когда обменный курс составлял около 24 чешских крон за доллар. Однако в начале осени прошлого года она начала укрепляться, и за последний год ее курс по отношению к американской валюте вырос примерно на 8%.



Этому способствовали более высокие процентные ставки Чешского национального банка (ЧНБ) по сравнению с центральным банком США. Это повысило привлекательность коруны для инвесторов, стремящихся получить более высокую доходность. К преимуществам сильной кроны можно отнести и более дешевый импорт товаров из США.



С другой стороны, если, например, чешские инвесторы покупают американские акции, номинированные в долларах, то стоимость их инвестиций может снизиться из-за сильной кроны. Это означает, что даже если теоретически стоимость акций в долларах остается неизменной, при пересчете в коруны они могут стоить меньше.



Индекс, составляемый британским еженедельником, также показывает, что, например, польский злотый недооценен по отношению к доллару на 10,7%, а венгерский форинт — на 28,5%. Курс злотого значительно вырос: еще в конце января он был недооценен по отношению к доллару почти на четверть.



По мнению аналитика Петра Лайсека из брокерской компании Purple Trading, это связано с тем, что польская валюта, как и чешская, была привлекательна для спекулянтов из-за высоких процентных ставок.



«Японская иена по-прежнему существенно недооценена — более чем на 43%, что связано с по-прежнему крайне свободной валютной конъюнктурой на японском рынке. Фактически Банк Японии является последним центральным банком в мире, который удерживает процентные ставки на отрицательном уровне».



Чешская крона может ослабнуть



По мнению Лайсека, интересно также посмотреть на курс евро, который в прошлом году в течение нескольких недель находился даже ниже паритета, т.е. в состоянии, когда доллар был сильнее евро. В настоящее время обменный курс составляет около 1,10 долл. за евро. Таким образом, единая европейская валюта, согласно индексу, переоценена на 4,3%. Это существенная разница по сравнению с январем. Тогда, напротив, евро был недооценен по отношению к доллару на 1,5%.



Несмотря на дальнейшее повышение процентных ставок в США, Лайсек ожидает незначительного ослабления доллара к концу года.



«Тогда евро может оказаться еще более значительно переоцененным. Инфляция в еврозоне по-прежнему высока, и борьба с ней потребует еще более высоких процентных ставок». С другой стороны, может ослабнуть чешская крона, по которой рынок уже ожидает первого снижения процентной ставки. Это может произойти, возможно, уже в этом году. Кроме того, ЧНБ официально прекратил свои интервенции для поддержки чешской кроны, которая может значительно ослабнуть в ближайшие месяцы", — считает аналитик.



Источник: Чешская крона на 13% недооценена по отношению к доллару, согласно индексу стоимости «Биг Мака». Если в конце июля популярный бутерброд с говядиной стоил в США 5,58 доллара, то в Чехии — 105 крон.Это означает, что обменный курс должен составлять 18,82 кроны за доллар. Однако в конце июля он был менее чем на три кроны слабее и составлял 21,65 крон за доллар.Чешская валюта еще более недооценена по отношению к евро. Если сравнивать стоимость бутерброда в Чехии со странами, где за него платят в евро, то крона недооценена почти на 17%. В еврозоне популярный бутерброд стоит в среднем 5,28 евро.Это означает, что при чешской цене бургера в 105 крон обменный курс должен составлять 19,89 крон/евро. Однако в конце прошлого месяца один евро стоил 23,87 крон.Индекс Биг-Мака — неофициальный показатель, рассчитываемый дважды в год, в январе и июле, с 1986 года журналом The Economist как простой и забавный способ сравнения покупательной способности валют разных стран. Индекс основан на сравнении цен на гамбургер Биг-Мак, продаваемый в разных странах, и используется для оценки недооцененности или переоцененности валюты той или иной страны по отношению к доллару США.«Основная идея заключается в том, что американский гамбургер — это международно доступный продукт, продаваемый под брендом McDonald’s более чем в 100 странах. Таким образом, на цену „Биг Мака“ должны влиять различные экономические факторы в каждой стране, такие как стоимость сырья, заработная плата и инфляция», — пишет The Economist.Добавим, что с учетом инфляции цена гамбургера в Чехии выросла на 10,5% по сравнению с прошлым годом, а в США — на 8,3%.Сами создатели признают, что популярный в мире индекс не идеален. Критики часто указывают на то, что паритет покупательной способности — это всего лишь экономическая теория, и на практике он сталкивается с множеством препятствий.Один из многочисленных аргументов заключается в том, что из-за более дешевой рабочей силы и издержек гамбургер в развивающихся странах, естественно, стоит гораздо дешевле.Поэтому в 2011 году британский Weekly предложил вторую модифицированную версию индекса «Биг-Мака», которая также учитывает стоимость рабочей силы в разных странах. В основе его расчета лежит валовой внутренний продукт на одного человека.В этом контексте коруна уже не выглядит такой недооцененной, как в базовом индексе Биг-Мака. По отношению к доллару на конец июля она выросла на 1,8%. По отношению к евро такой большой разницы нет. Согласно индексу, чешская крона недооценена на 15% (по сравнению с 17% в базовом варианте).Согласно индексу, год назад отечественная валюта была недооценена по отношению к доллару на 23%, когда обменный курс составлял около 24 чешских крон за доллар. Однако в начале осени прошлого года она начала укрепляться, и за последний год ее курс по отношению к американской валюте вырос примерно на 8%.Этому способствовали более высокие процентные ставки Чешского национального банка (ЧНБ) по сравнению с центральным банком США. Это повысило привлекательность коруны для инвесторов, стремящихся получить более высокую доходность. К преимуществам сильной кроны можно отнести и более дешевый импорт товаров из США.С другой стороны, если, например, чешские инвесторы покупают американские акции, номинированные в долларах, то стоимость их инвестиций может снизиться из-за сильной кроны. Это означает, что даже если теоретически стоимость акций в долларах остается неизменной, при пересчете в коруны они могут стоить меньше.Индекс, составляемый британским еженедельником, также показывает, что, например, польский злотый недооценен по отношению к доллару на 10,7%, а венгерский форинт — на 28,5%. Курс злотого значительно вырос: еще в конце января он был недооценен по отношению к доллару почти на четверть.По мнению аналитика Петра Лайсека из брокерской компании Purple Trading, это связано с тем, что польская валюта, как и чешская, была привлекательна для спекулянтов из-за высоких процентных ставок.«Японская иена по-прежнему существенно недооценена — более чем на 43%, что связано с по-прежнему крайне свободной валютной конъюнктурой на японском рынке. Фактически Банк Японии является последним центральным банком в мире, который удерживает процентные ставки на отрицательном уровне».По мнению Лайсека, интересно также посмотреть на курс евро, который в прошлом году в течение нескольких недель находился даже ниже паритета, т.е. в состоянии, когда доллар был сильнее евро. В настоящее время обменный курс составляет около 1,10 долл. за евро. Таким образом, единая европейская валюта, согласно индексу, переоценена на 4,3%. Это существенная разница по сравнению с январем. Тогда, напротив, евро был недооценен по отношению к доллару на 1,5%.Несмотря на дальнейшее повышение процентных ставок в США, Лайсек ожидает незначительного ослабления доллара к концу года.«Тогда евро может оказаться еще более значительно переоцененным. Инфляция в еврозоне по-прежнему высока, и борьба с ней потребует еще более высоких процентных ставок». С другой стороны, может ослабнуть чешская крона, по которой рынок уже ожидает первого снижения процентной ставки. Это может произойти, возможно, уже в этом году. Кроме того, ЧНБ официально прекратил свои интервенции для поддержки чешской кроны, которая может значительно ослабнуть в ближайшие месяцы", — считает аналитик.Источник: seznamzpravy.cz





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