Правительство Чехии увеличит стоимость дровяного отопления для населения

В прошлом отопительном сезоне дровяное отопление пережило своеобразный ренессанс, вызванный паникой на рынке энергоносителей. Те, кто мог, начали отапливаться с его помощью. Опасаясь роста цен, некоторые, по словам продавцов, делали предварительные запасы на два-три года вперед, что в сочетании со спадом строительного производства в этом году снизило спрос на древесину и, соответственно, цены на нее начали падать. В настоящее время они являются самыми низкими за последний год.





Пржемысл Шрамек, начальник отдела лесных коммуникаций, также подтверждает падение цен. «Цены на древесину упали примерно на 30% по сравнению с прошлым годом, и это касается еловых пиломатериалов, которые мы продаем больше всего. На цену древесины в основном влияет снижение интереса переработчиков, которые борются с последствиями глобального спада строительного производства и связанного с ним снижения потребления продукции из древесины», — сказал он в интервью «Эхо24».





«Еще одним фактором являются масштабы бессистемных вырубок, вынужденных заниматься переработкой деревьев, пораженных короедом, которые по-прежнему находятся на высоком уровне, особенно среди негосударственных владельцев в Чехии. Такая древесина увеличивает предложение на рынке и оказывает на цены пиломатериалов негативное давление», — добавил он от имени Lesy ČR. Возможно повышение ставки НДС на дрова, включая древесные гранулы, брикеты, щепу и т. д.





Представленный правительством в мае «консолидационный пакет» предусматривает повышение ставки с нынешних 15% до 21% (как на некоторые услуги, напитки и срезанные цветы). Правительство планирует в кратчайшие сроки провести голосование по налоговым изменениям в парламенте, чтобы они вступили в силу с 1 января. Поэтому можно ожидать, что после Нового года розничные сети сразу же отразят повышение налога в своих ценах. Это аналогично тому, как сейчас поступают автозаправочные станции в связи с повышением акциза на дизельное топливо. Это может привести к тому, что годовой счет за отопление семейного дома станет дороже на тысячи крон, в зависимости от качества и цены взятой древесины. По мнению некоторых экспертов, такой шаг приведет к росту черного рынка древесины.





Стоимость кубического метра твердой и сухой древесины, которая наилучшим образом подходит для отопления, в настоящее время в среднем составляет около 2 456 чешских крон. Речь идет о наиболее теплоемких твердых породах древесины, таких как дуб, бук, акация и граб. Традиционно самой дешевой являются мягкие породы древесины, такие как сосна, береза или лиственница, но они не столь теплотворны. По данным сравнительного анализа, средняя цена такой древесины по стране в настоящее время составляет 1 263 чешские кроны в сыром виде и 1 435 чешских крон за кубический метр сухой древесины.









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