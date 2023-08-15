Чешская государственная компания вновь страхует экспорт чешских компаний в Украину

В покрытии рисков в стране, противостоящей российской агрессии, заинтересованы в основном производители сельскохозяйственного оборудования и продуктов питания.



Машины чешского производителя Bednar FMT обслуживают в основном зарубежных фермеров, более 90% из них компания отправляет за пределы страны. Теперь они вновь отправятся на украинские поля. Война означала для компании значительный спад, но сейчас ее руководство ожидает более высокого спроса, чем раньше. «Раньше мы экспортировали в Украину около 8-9 миллионов евро, в этом году менее 3 миллионов евро», — подсчитал Войтех Беднар, директор по производству Bednar FMT.



По его словам, компания хочет добиться значения уровня экспорта в Украину, до 20 миллионов евро. Обычно компания экспортирует в страну машины для посева пшеницы.



В Государственном фонде «Украина», который должен поддерживать финансирование экспорта отечественных компаний в Украину, для страхования имеется 340 млн крон. Заявки, поступившие в страховую компанию на данный момент, составляют 200 млн крон. «По мере того как украинские контрагенты будут постепенно погашать свои обязательства, мы будем увеличивать этот объем», — говорит Давид Гавличек, председатель совета директоров EGAP.



«Мы ожидаем, что достигнем уровня в несколько сотен миллионов в год, то есть именно того объема бизнеса, который мы страховали до войны», — добавил Гавличек. Однако Лукаш Мартин, директор отдела международных отношений Конфедерации промышленности и транспорта, отметил, что общий объем и максимальная сумма на одного клиента (3 миллиона евро) недостаточны.



«Мы, конечно, надеемся, что правительство это осознает», — добавил Мартин. Конфедерация промышленности считает, что для сохранения конкурентоспособности чешским компаниям необходима поддержка, сопоставимая с той, которую уже ввели Германия и Польша. Поэтому правительство должно как можно скорее принять решение об увеличении указанной суммы.





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