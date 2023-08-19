Чехия находится в «ловушке среднего дохода». Рост заработной платы и уровня жизни замедлится Новости 420on 21 АВГУСТА 2023 09:20 449

Чешская Республика находится на самом переломном этапе своей современной истории. Страна исчерпала все прежние факторы роста, утратила свои конкурентные преимущества и попала в так называемую ловушку среднего дохода. В этой ловушке могут оказаться страны, догоняющие уровень экономически развитых стран.





Следствием этого станет долгосрочная экономическая стагнация, замедление роста заработной платы и уровня жизни населения. Это следует из анализа конкурентоспособности чешской экономики, подготовленного Торговой палатой.



Чешская Республика в значительной степени развивалась за счет открытости для иностранных инвестиций и использования трудоемких технологий производства. Однако все данные свидетельствуют о том, что основная часть процесса конвергенции чешской экономики к среднему уровню ЕС произошла до 2008 или 2009 года, когда мировой финансовый кризис в полной мере проявился в экономике Чехии. После этого года процесс конвергенции чешской экономики со средним уровнем по ЕС значительно замедлился.



Если к 2009 году показатели чешской экономики приблизились к среднему уровню ЕС на 14 процентных пунктов, то за весь период после этого года — всего на 4 процентных пункта. Для сравнения, Польша с 2009 года приблизилась к среднему показателю по ЕС на 20 процентных пунктов. При сохранении текущей тенденции нельзя исключать, что в ближайшие годы Польша обгонит Чехию в экономическом плане.



Согласно анализу Торговой палаты, дальнейшее сближение с уровнем более развитых стран, причем не только по уровню заработной платы, будет весьма затруднительным при нынешней структуре экономики. «Для того чтобы экономика продолжала конвергировать и достигла уровня западных стран, ей придется выбраться из ловушки среднего дохода, т.е. перейти к производству с более высокой добавленной стоимостью. В такой ситуации можно оставаться конкурентоспособным даже при использовании относительно более дорогой рабочей силы», — считает Зденек Заичек, президент Торговой палаты.



Однако проблема нынешней чешской экономики заключается в том, что она создает лишь низкую добавленную стоимость. В международном сравнении уровень создаваемой добавленной стоимости является одним из самых низких во всем Европейском Союзе, а по этому показателю Чехия занимает 24-е место из 27 стран. Отечественная экономика до сих пор не смогла успешно применить инструкцию по выходу из ловушки среднего дохода, т.е. переходу к производству с более высокой добавленной стоимостью.



Для перехода к производству с более высокой добавленной стоимостью важна инвестиционная и инновационная активность как государства, так и частного сектора.



«Государство, безусловно, должно сыграть важную роль в изменении этой тенденции. Именно оно должно создать соответствующие условия, которые не будут препятствовать росту компаний, а, наоборот, будут его поддерживать. Помимо стратегических инвестиций в энергетическую, транспортную, информационную и другие инфраструктуры, важнейшую роль играют инвестиции в науку, исследования и образование. Государство также должно мотивировать компании к инновациям. Например, путем создания в нашей стране действительно привлекательной и предсказуемой бизнес-среды без длительных разрешительных процедур, ненужных регламентов и бюрократии», — добавляет Заичек.



По объему корпоративных инвестиций в исследования Чешская Республика значительно опережает соседние Германию и Австрию. Хотя в 2021 году доля расходов чешских компаний на НИОКР в ВВП достигла самого высокого уровня за весь рассматриваемый период (1,25% ВВП), она все еще ниже среднего показателя по ЕС, составляющего почти 1,5% ВВП.



Польша является хорошим примером роста инвестиционных расходов бизнеса. Еще в 2010 году польские фирмы инвестировали меньше всех среди стран Вышеградской четверки (0,19% ВВП), однако в последующие годы наблюдался значительный рост инвестиций в НИОКР (0,91% ВВП в 2021 году), что может быть одним из факторов недавнего роста производительности труда в Польше и ВВП на душу населения.



Стагнационное положение чешской экономики, замедление динамики ее развития и потеря конкурентоспособности могут быть проиллюстрированы также сравнением с США, которые считаются одной из наиболее развитых западных экономик. В 2021 году, по данным ОЭСР, производительность труда в США по паритету покупательной способности была эквивалентна 75 долларам США. В Чехии производительность труда, измеряемая как ВВП на час работы, составила 43 доллара, что более чем на 40% ниже.



Состояние государственных финансов и общий государственный долг также играют важную роль в инвестиционной деятельности компаний.



«Динамика задолженности нашей страны существенно растет, что должно нас насторожить. Развитие государственных финансов коренным образом влияет на ожидания хозяйствующих субъектов и их инвестиционные решения. Кроме того, неудивительно, что в ситуации, когда государство стремится к консолидации государственных финансов, не так просто найти бюджетные ресурсы для инвестиционной и инновационной деятельности. С другой стороны, наша страна не может обойтись без существенного усиления стратегических инвестиций, поэтому государству необходимо будет не только повысить свою инвестиционную активность, но и выделить инвестиционный бюджет из текущего. Государственные и частные инвестиции окажут влияние на конкурентоспособность нашей страны и будут способствовать экономическому росту, что, в частности, повысит в будущем способность государства покрывать обязательные расходы и погашать государственный долг», — заключает Заичек.



На то, что Чехия попала в ловушку среднего дохода, указали также Торговая палата, Конфедерация промышленности и транспорта и Конфедерация объединений работодателей и предпринимателей в SWOT-анализе, который обсуждался Правительственным комитетом по стратегическим инвестициям на его первом заседании в июле. В анализе отмечается низкий уровень валовой добавленной стоимости на одного работника, например, в промышленности он составляет 40% от немецкого уровня.



В пятницу, 1 сентября, в пражском конгресс-холле O2 universum деловые организации организуют конференцию «Чешская Республика на перепутье — видение и стратегия на ближайшие 30 лет». Руководители отечественных компаний со всей страны обсудят с премьер-министром Петром Фиалой стратегию преодоления существующих угроз и максимального использования открывающихся перед страной возможностей.



Источник:



ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR Фото: доля корпоративных расходов на НИОКР в ВВП в период с 2010 по 2021 год — V4, Германия, Австрия, в среднем по ЕС (%) Источник: EurostatСледствием этого станет долгосрочная экономическая стагнация, замедление роста заработной платы и уровня жизни населения. Это следует из анализа конкурентоспособности чешской экономики, подготовленного Торговой палатой.Чешская Республика в значительной степени развивалась за счет открытости для иностранных инвестиций и использования трудоемких технологий производства. Однако все данные свидетельствуют о том, что основная часть процесса конвергенции чешской экономики к среднему уровню ЕС произошла до 2008 или 2009 года, когда мировой финансовый кризис в полной мере проявился в экономике Чехии. После этого года процесс конвергенции чешской экономики со средним уровнем по ЕС значительно замедлился.Если к 2009 году показатели чешской экономики приблизились к среднему уровню ЕС на 14 процентных пунктов, то за весь период после этого года — всего на 4 процентных пункта. Для сравнения, Польша с 2009 года приблизилась к среднему показателю по ЕС на 20 процентных пунктов. При сохранении текущей тенденции нельзя исключать, что в ближайшие годы Польша обгонит Чехию в экономическом плане.Согласно анализу Торговой палаты, дальнейшее сближение с уровнем более развитых стран, причем не только по уровню заработной платы, будет весьма затруднительным при нынешней структуре экономики. «Для того чтобы экономика продолжала конвергировать и достигла уровня западных стран, ей придется выбраться из ловушки среднего дохода, т.е. перейти к производству с более высокой добавленной стоимостью. В такой ситуации можно оставаться конкурентоспособным даже при использовании относительно более дорогой рабочей силы», — считает Зденек Заичек, президент Торговой палаты.Однако проблема нынешней чешской экономики заключается в том, что она создает лишь низкую добавленную стоимость. В международном сравнении уровень создаваемой добавленной стоимости является одним из самых низких во всем Европейском Союзе, а по этому показателю Чехия занимает 24-е место из 27 стран. Отечественная экономика до сих пор не смогла успешно применить инструкцию по выходу из ловушки среднего дохода, т.е. переходу к производству с более высокой добавленной стоимостью.Для перехода к производству с более высокой добавленной стоимостью важна инвестиционная и инновационная активность как государства, так и частного сектора.«Государство, безусловно, должно сыграть важную роль в изменении этой тенденции. Именно оно должно создать соответствующие условия, которые не будут препятствовать росту компаний, а, наоборот, будут его поддерживать. Помимо стратегических инвестиций в энергетическую, транспортную, информационную и другие инфраструктуры, важнейшую роль играют инвестиции в науку, исследования и образование. Государство также должно мотивировать компании к инновациям. Например, путем создания в нашей стране действительно привлекательной и предсказуемой бизнес-среды без длительных разрешительных процедур, ненужных регламентов и бюрократии», — добавляет Заичек.По объему корпоративных инвестиций в исследования Чешская Республика значительно опережает соседние Германию и Австрию. Хотя в 2021 году доля расходов чешских компаний на НИОКР в ВВП достигла самого высокого уровня за весь рассматриваемый период (1,25% ВВП), она все еще ниже среднего показателя по ЕС, составляющего почти 1,5% ВВП.Польша является хорошим примером роста инвестиционных расходов бизнеса. Еще в 2010 году польские фирмы инвестировали меньше всех среди стран Вышеградской четверки (0,19% ВВП), однако в последующие годы наблюдался значительный рост инвестиций в НИОКР (0,91% ВВП в 2021 году), что может быть одним из факторов недавнего роста производительности труда в Польше и ВВП на душу населения.Стагнационное положение чешской экономики, замедление динамики ее развития и потеря конкурентоспособности могут быть проиллюстрированы также сравнением с США, которые считаются одной из наиболее развитых западных экономик. В 2021 году, по данным ОЭСР, производительность труда в США по паритету покупательной способности была эквивалентна 75 долларам США. В Чехии производительность труда, измеряемая как ВВП на час работы, составила 43 доллара, что более чем на 40% ниже.Состояние государственных финансов и общий государственный долг также играют важную роль в инвестиционной деятельности компаний.«Динамика задолженности нашей страны существенно растет, что должно нас насторожить. Развитие государственных финансов коренным образом влияет на ожидания хозяйствующих субъектов и их инвестиционные решения. Кроме того, неудивительно, что в ситуации, когда государство стремится к консолидации государственных финансов, не так просто найти бюджетные ресурсы для инвестиционной и инновационной деятельности. С другой стороны, наша страна не может обойтись без существенного усиления стратегических инвестиций, поэтому государству необходимо будет не только повысить свою инвестиционную активность, но и выделить инвестиционный бюджет из текущего. Государственные и частные инвестиции окажут влияние на конкурентоспособность нашей страны и будут способствовать экономическому росту, что, в частности, повысит в будущем способность государства покрывать обязательные расходы и погашать государственный долг», — заключает Заичек.На то, что Чехия попала в ловушку среднего дохода, указали также Торговая палата, Конфедерация промышленности и транспорта и Конфедерация объединений работодателей и предпринимателей в SWOT-анализе, который обсуждался Правительственным комитетом по стратегическим инвестициям на его первом заседании в июле. В анализе отмечается низкий уровень валовой добавленной стоимости на одного работника, например, в промышленности он составляет 40% от немецкого уровня.В пятницу, 1 сентября, в пражском конгресс-холле O2 universum деловые организации организуют конференцию «Чешская Республика на перепутье — видение и стратегия на ближайшие 30 лет». Руководители отечественных компаний со всей страны обсудят с премьер-министром Петром Фиалой стратегию преодоления существующих угроз и максимального использования открывающихся перед страной возможностей.Источник: komora.cz



Следите за новостями Чехии в соцсетях: Telegram Facebook Instagram

Открой мир вместе с нами! Незабываемый тур по Барселоне! Регистрируйся здесь.











Пока никто не комментировал, будьте первым

Добавить комментарий Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь Отправить

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :