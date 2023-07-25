Чешская крона под угрозой: эксперты Nomura предсказывают валютный кризис
21 АВГУСТА 2023
23:00
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Согласно экспертам из инвестиционной компании Nomura, чешская крона может столкнуться с серьезными валютными трудностями в течение следующих 12 месяцев. Они опираются на «модель Дамокла», которая в прошлом успешно предсказывала риски валютных кризисов. На сегодняшний день показатель Чехии в этой модели достиг отметки в 100 баллов.
Что такое «модель Дамокла»?
Это аналитический инструмент, основанный на 8 ключевых показателях экономики. С 1996 года эта модель успешно предсказала 64% из 61 возникших валютных кризисов на развивающихся рынках.
Ключевой фактор: разница между инфляцией и процентной ставкой
Основная причина, по которой чешская крона оказалась под угрозой, — рост инфляции при сравнительно низкой процентной ставке. Если инфляция значительно превышает процентные ставки, это может привести к обесцениванию валюты. В 2022 году, например, инфляция в Чехии составила 16,2%, в то время как средняя процентная ставка была всего 5%. Это может привести к значительной потере реальной стоимости сбережений.
Реакция инвесторов
С высокой инфляцией и потенциальной нестабильностью экономики инвесторы могут предпочесть другие рынки. Это, в свою очередь, усугубляет инфляционное давление и может усилить валютные риски. Когда инвесторы видят угрозу обесценивания своих инвестиций, они стремятся перевести свои средства на рынки с меньшими рисками, но с более стабильным доходом.
Уроки из Турции
Лукаш Кованда, известный экономист, считает политику Турции по борьбе с инфляцией примером того, чего следует избегать. Президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, предпринял попытки контролировать инфляцию путем снижения процентных ставок, что нарушает традиционные экономические нормы.
Сейчас чешская крона находится в списке валют под угрозой, рядом с турецкой лирой. Это вызывает озабоченность, так как Чехия традиционно считается развитой страной Западной Европы. Однако нынешние экономические тенденции напоминают больше ситуацию в развивающихся странах. Чтобы избежать серьезных финансовых потрясений, правительству Чехии следует активно вмешаться в денежно-кредитную политику, опираясь на опыт других стран и учебники по экономике.
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