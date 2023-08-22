Отношение жителей Чехии к сбережениям и инвестициям в 2023 году
23 АВГУСТА 2023
19:00
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Большинство жителей Чехии предпочитают сберегать деньги, и всего 12% — инвестировать, показало исследование EY Consumer Banking Survey 2023.
Из 1 504 опрошенных 27% готовы откладывать до 1 000 чешских крон ежемесячно, в то время как 18% могут выделять для этой цели до 10 000 крон. Самой крупной группой среди жителей Чехии и Словакии оказались те, кто откладывает или инвестирует от 1 000 до 5 000 крон в месяц, их доля составила 35%.
«Интересно отметить, что 27% чехов используют комбинированный подход, одновременно и откладывая, и инвестируя деньги. При этом почти половина респондентов вовсе не делает инвестиций. Только четверть участников опроса регулярно вкладывает свои средства», — сообщил Петр Янечек, старший менеджер EY ČR.
Среди мотивов для инвестирования 52% респондентов выделили более высокую доходность по сравнению с банковским счетом, а 43% видят в этом способ обеспечения себя на пенсии. Среди тех, кто воздерживается от инвестиций, основной причиной стало отсутствие свободных средств (59%). Также 31% признался, что недостаточно осведомлен о принципах инвестирования.
Самыми популярными инвестиционными инструментами среди чехов стали паевые инвестиционные фонды и акции: 44% вкладываются в фонды, а 33% — в акции. Недвижимость и криптовалюты выбрали 19% опрошенных, облигации предпочли 18% чехов.
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