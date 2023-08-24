Прибыль производителей продуктов питания — рекордная. По мнению Фиалы, поведение Бабиша возмутительно

Цены на такие продукты как масло, сахар и молоко начали снижаться в Чехии, однако Фиала утверждает, что и другие продукты питания также должны стать дешевле. Примечательно, что премьер-министр Петр Фиала (ODS) выразил такую точку зрения на пресс-конференции в Ческе-Будеёвице в четверг. Министр сельского хозяйства Марек Выборны (KDU-ČSL) заявил, что наценки на продукты питания не должны быть чрезмерно высокими. Правительство намерено призвать торговые сети увеличить предложение чешских продуктов.





Компании из группы Agrofert в прошлом году заработали огромную прибыль, и председатель ANO Андрей Бабиш, как утверждает Фиала, способен одним решением снизить цены на продукты питания. Сам Бабиш реакцию Фиалы на свои замечания прокомментировал, переложив ответственность за рост цен на продукты питания на торговые сети.





Премьер-министр Фиала отметил, что наблюдается положительная динамика: в июле годовая инфляция на продукты питания снизилась. Высокие цены на продукты волнуют жителей Чехии, и хотя Фиала не стремится выявлять виновных, он подчеркивает, что люди должны иметь доступ к качественным чешским продуктам по доступной цене. Он также подчеркнул, что правительство продолжит оказывать давление на всю торговую цепочку с целью замедления инфляции в стране.





Фиала подчеркнул, что некоторые компании в прошлом году добились исключительно высокой прибыли. Он отметил рост прибыли на 120 или даже 70%, сравнивая данные с предыдущим годом.





«Это должно отразиться на снижении цен на продукты в магазинах. Наше правительство не намерено устанавливать цены, однако наша обязанность заключается в том, чтобы вести диалог со всеми сторонами и оказывать разумное давление, чтобы сохранить баланс между прибылью, наценками и ценами на продукты питания. Я считаю, что для лиц, владеющих крупнейшими компаниями такого рода в Чехии, неприемлемо обвинять правительство в бездействии в отношении цен на продукты питания. Они могли бы в своих интересах одним решением способствовать снижению стоимости продуктов для граждан», — отметил Фиала, подтвердив, что имеет в виду Андрея Бабиша.





Помимо торговых сетей, Бабиш также считает, что рост цен на продукты питания также обусловлен энергетической отраслью, а из доходов они оплачивают огромные налоги:





«Тезис о „влиянии Бабиша“ на цены — абсурд. Эта идея активно распространялась в антиправительственных СМИ весь летний сезон. Премьер-министр должен был бы быть удовлетворен тем, что если предприятия группы „Agrofert“ получают хорошие результаты, то они будут выплачивать значительные налоги, которые он (Фиала) дополнительно увеличил. Эти огромные налоги, которые в прошлом году составили пять миллиардов, теперь будут еще больше. Эти деньги финансируют текущую деятельность правительства, которое, ничего не предпринимает ни для граждан, ни для бизнеса», — подчеркнул он.





Консолидированная прибыль концерна Agrofert в прошлом году выросла более чем вдвое и составила 12,97 млрд. чешских крон.













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