Профсоюзы требуют повышения минимальной заработной платы до 19 500 крон Новости 420on 26 АВГУСТА 2023 13:00 373

Чешско-моравская конфедерация профсоюзов (ČMKOS) требует повышения минимальной заработной платы с января 2024 года до 19 500 крон, что на 2 200 крон больше текущей суммы.





«Наше требование сохраняется. Мы выступаем за повышение с января до 19 500 крон. Мы также настаиваем на сохранении гарантированной заработной платы», — сказал Стржедула.



Минимальная заработная плата, которую получают около 150 000 человек, в январе этого года была повышена на 1 100 крон, до 17 300 крон. В конце апреля профсоюзы выдвинули требование о повышении минимальной заработной платы на 1 000 крон с середины года в связи с инфляцией и еще на 1 200 крон с начала следующего года. В общей сложности с января это составит 2 200 крон, что представляет собой увеличение на 13%. Профсоюзные активисты указывают на продолжающуюся инфляцию. Они также отмечают, что минимальная заработная плата в Чехии ниже, чем в соседних странах, и что люди с самыми низкими заработками в Чехии находятся ниже черты бедности.



Работодатели не согласны с таким повышением. По их мнению, проблема заключается не в минимальной заработной плате, а в гарантированной заработной плате. Она представляет собой минимально возможный заработок в зависимости от квалификации, сложности и ответственности работы и выплачивается по восьми ступеням — от минимальной зарплаты до удвоенной, то есть от 17 300 до 34 600 крон. В этом году правительство скорректировало только самую низкую и самую высокую ступень, оставив шесть сумм между ними на прошлогоднем уровне. Профсоюзы требуют наверстать упущенное.



Торговая палата неоднократно заявляла, что заработная плата в Чехии растет быстрее, чем производительность труда. Ранее она называла гарантированную заработную плату социалистическим пережитком и выступала за ее отмену. Предприниматели требуют введения автоматической индексации. С этим согласны и профсоюзы. Однако окончательная формула пока не согласована. Юречка сообщил, что этот вопрос еще обсуждается и предложение находится в стадии проработки.



Разумный минимум заработной платы регулируется европейской директивой, принятой ЕС в прошлом году. Директива рекомендует в качестве ориентира для установления размера заработной платы 60% от медианной начисленной заработной платы или 50% от средней начисленной заработной платы. Государствам — членам ЕС дается два года на то, чтобы ввести директиву в действие.



Предложения по повышению минимальной заработной платы обсуждаются в трехстороннем порядке. Профсоюзам и работодателям никогда не удавалось договориться о повышении. Решение должно было принять правительство. В своем программном заявлении оно обещало ввести автоматическую индексацию.



Источник: Об этом в интервью ČTK сообщил лидер ČMKOS Йозеф Стржедула. Министр труда Мариан Юречка пока не уточнил, какой размер повышения минимальной заработной платы он предложит на следующий год. Министерство работает над формулой регулярной индексации. Представители министерства ведут переговоры с профсоюзами и работодателями. Предприниматели не согласны с резким ростом.«Наше требование сохраняется. Мы выступаем за повышение с января до 19 500 крон. Мы также настаиваем на сохранении гарантированной заработной платы», — сказал Стржедула.Минимальная заработная плата, которую получают около 150 000 человек, в январе этого года была повышена на 1 100 крон, до 17 300 крон. В конце апреля профсоюзы выдвинули требование о повышении минимальной заработной платы на 1 000 крон с середины года в связи с инфляцией и еще на 1 200 крон с начала следующего года. В общей сложности с января это составит 2 200 крон, что представляет собой увеличение на 13%. Профсоюзные активисты указывают на продолжающуюся инфляцию. Они также отмечают, что минимальная заработная плата в Чехии ниже, чем в соседних странах, и что люди с самыми низкими заработками в Чехии находятся ниже черты бедности.Работодатели не согласны с таким повышением. По их мнению, проблема заключается не в минимальной заработной плате, а в гарантированной заработной плате. Она представляет собой минимально возможный заработок в зависимости от квалификации, сложности и ответственности работы и выплачивается по восьми ступеням — от минимальной зарплаты до удвоенной, то есть от 17 300 до 34 600 крон. В этом году правительство скорректировало только самую низкую и самую высокую ступень, оставив шесть сумм между ними на прошлогоднем уровне. Профсоюзы требуют наверстать упущенное.Торговая палата неоднократно заявляла, что заработная плата в Чехии растет быстрее, чем производительность труда. Ранее она называла гарантированную заработную плату социалистическим пережитком и выступала за ее отмену. Предприниматели требуют введения автоматической индексации. С этим согласны и профсоюзы. Однако окончательная формула пока не согласована. Юречка сообщил, что этот вопрос еще обсуждается и предложение находится в стадии проработки.Разумный минимум заработной платы регулируется европейской директивой, принятой ЕС в прошлом году. Директива рекомендует в качестве ориентира для установления размера заработной платы 60% от медианной начисленной заработной платы или 50% от средней начисленной заработной платы. Государствам — членам ЕС дается два года на то, чтобы ввести директиву в действие.Предложения по повышению минимальной заработной платы обсуждаются в трехстороннем порядке. Профсоюзам и работодателям никогда не удавалось договориться о повышении. Решение должно было принять правительство. В своем программном заявлении оно обещало ввести автоматическую индексацию.Источник: ceskenoviny.cz

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