Плата за возобновляемые источники энергии будет частично переложена на плечи населения Чехии, подтверждает Станюра

Министр финансов Збынек Станюра (ODS) заявил об этом в программе чешского телевидения. В этом году платежи за поддерживаемые источники энергии (POZE) полностью покрываются государством. Однако, по словам министра, в следующем году должна вернуться система предыдущих лет, когда платежи делились между государством и потребителями. Конкретная система пока не определена. С 2006 года в Чехии было выплачено более 500 млрд крон на поддержку возобновляемых источников энергии. До прошлого года часть субсидий предоставлялась государством, а часть оплачивалась потребителями в счетах за электроэнергию. В текущем году из-за высоких цен на энергоносители государство полностью взяло на себя эти выплаты. В следующем году эта льгота, скорее всего, будет отменена.

По мнению Станюры, нынешняя ситуация, когда государство полностью оплачивает поддержку POZE, является неустойчивой. Поэтому в следующем году он будет настаивать на разделении взносов между государством, домохозяйствами и компаниями. По словам министра, в правительстве будут обсуждать вопрос о том, будет ли распределение между государством и потребителями таким же, как до энергетического кризиса. «Мое мнение, что сумма делиться именно так. Но мы постараемся уменьшить общий объем», — сказал Станюра. В настоящее время его министерство ищет аргументы, которые позволят снизить объем платежей. Он также допустил, что одним из вариантов может стать изменение законодательства. Тем не менее он не смог уточнить, когда будет представлено соответствующее предложение. По словам министра, необходимо урегулировать все возможные юридические риски, чтобы в будущем государство не столкнулось с арбитражными разбирательствами со стороны компаний, получающих субсидии на данный момент.

Если бы выплаты за POZE распределялись как в предыдущие годы, среднее домохозяйство дополнительно платило бы за энергию около 1 800 крон в год. Позднее Станюра отметил, что для людей, столкнувшихся с материальными трудностями, доступны различные формы социальной поддержки, такие как жилищные пособия. Однако, по мнению министра, полное освобождение от платежей не является целесообразным.

В ответ на это депутат от ANO и бывший министр финансов Алена Шиллерова заявила, что поддерживает усилия по сокращению выплат на POZE, но считает, что это будет нелегкой задачей. Она подчеркнула: «Существует огромный риск, который может привести к арбитражным разбирательствам». Относительно возвращения к разделению платежей между государством и потребителями она отметила, что необходимо вначале проанализировать, как это повлияет на социальное положение домохозяйств.

Пересмотр платежей за поддерживаемые источники энергии поддержал в ходе дебатов бывший глава Национального банка Чехии и экс-премьер Йиржи Руснок. «Правительство должно предпринять попытки сократить объем этих платежей», — подчеркнул он. По мнению Руснока, это должно стать первоочередной задачей правительства, и только после этого следует решать, как будет распределяться платежи. Он признал, что в связи с текущим состоянием государственных финансов, возможно, потребуется частично переложить платежи на потребителей. В следующем году также завершится действие правительственного ограничения цен на электроэнергию. В последние дни Станюра уже заявлял, что не предполагает продлевать эту меру в свете изменения цен на энергоносители на рынках.















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