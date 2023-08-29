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Чешские СМИ: Украина выступает против введения ограничений на импорт зерна отдельными странами

Анастасия Князева
29 АВГУСТА 2023
21:00
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Украина с уверенностью выражает свой категорический протест против введения ограничений на импорт зерновых культур со стороны определенных государств.
Следует отметить, что Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия поддерживают предложение о продлении запрета на импорт зерновых продуктов из Украины на свои территории до конца текущего года. Роберт Телус, министр сельского хозяйства Польши, подтвердил эту информацию на прошлой неделе в интервью агентству Reuters.

В мае текущего года Европейский Союз предоставил этим пяти странам, соседствующим с Украиной, возможность ограничить продажу украинских пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на своих рынках. Важно отметить, что данные ограничения не затрагивают транзит продукции через эти страны в другие направления. Такие меры направлены на поддержку национальных аграрных производителей, что приобретает особую значимость в контексте нынешних вызовов.

Сегодня на пресс-конференции украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также поделился своими комментариями относительно ситуации с гражданскими заключенными в Крыму. По его словам, Украина активно ищет способы максимально быстрого освобождения заключенных. Важным моментом для обсуждения возможных решений он видит, например, проведение парламентского саммита Международной Крымской платформы.



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Чехия Украина

Комментарии:
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