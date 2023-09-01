Опрос: 81% чехов опасаются мер экономии, придуманных правительством Новости 420on 2 СЕНТЯБРЯ 2023 14:00 166

Предложенный правительством пакет мер по экономии заставил чехов понервничать: 81% людей обеспокоены его последствиями. 75% людей больше всего опасаются повышения НДС на некоторые товары. Две трети чехов экономят на электроэнергии, а 60% респондентов, опасаясь за свои финансы, экономят также на продуктах питания.





Пакет мер правительства направлен на замедление процесса роста государственной задолженности за счет более чем 50 мер и улучшение состояния государственных финансов. Повышение налога на недвижимость беспокоит 45% респондентов. Пятая часть респондентов обеспокоена сокращением поддержки строительных сбережений.



«Пакет консолидации» представляет собой еще один удар для чехов, который отразится на их кошельках. В общей сложности 36% респондентов рассматривают возможность поиска более высокооплачиваемой работы в связи с нынешней инфляцией«, — говорит Радомир Яч, главный экономист Generali Investments CEE.



По данным опроса, хотя инфляционные опасения все еще сохраняются среди чехов, цены на энергоносители заставляют нервничать меньшее число людей. По мнению 46% респондентов, высокая инфляция по-прежнему является основной причиной их финансового беспокойства. В то же время последствия энергетического кризиса беспокоят лишь четверть чехов, тогда как в середине прошлого года таких было 45%.



«Падение цен на энергоносители — это облегчение для многих людей. Но в целом инфляция остается проблемой», — добавил Яч.



Длительный рост цен также заставил чехов пересмотреть финансовые расходы на повседневную жизнь. Процент чехов, сокративших посещение ресторанов, увеличивается из года в год. Если год назад это было 45% респондентов, то сейчас — более половины. Более трети респондентов также сокращают расходы на свои хобби.



«Люди защищаются от последствий инфляции так же, как и в предыдущие кварталы. Они все больше внимания уделяют экономии и ограничению расходов в повседневной жизни. В ответ на рост цен на предметы первой необходимости, такие как продукты питания и энергоносители, мы видим, что некоторые люди предпочитают более экономичные варианты и откладывают покупку менее необходимых товаров», — говорят эксперты.



«С другой стороны, положительным моментом является то, что лишь небольшой процент чехов по-прежнему откладывает деньги на своих детей. Только 5% экономят на школьных принадлежностях и 7% досуге своих детей», — добавил он.



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ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR Таковы данные августовского опроса, проведенного компанией Generali Investments среди 1 000 респондентов.Пакет мер правительства направлен на замедление процесса роста государственной задолженности за счет более чем 50 мер и улучшение состояния государственных финансов. Повышение налога на недвижимость беспокоит 45% респондентов. Пятая часть респондентов обеспокоена сокращением поддержки строительных сбережений.«Пакет консолидации» представляет собой еще один удар для чехов, который отразится на их кошельках. В общей сложности 36% респондентов рассматривают возможность поиска более высокооплачиваемой работы в связи с нынешней инфляцией«, — говорит Радомир Яч, главный экономист Generali Investments CEE.По данным опроса, хотя инфляционные опасения все еще сохраняются среди чехов, цены на энергоносители заставляют нервничать меньшее число людей. По мнению 46% респондентов, высокая инфляция по-прежнему является основной причиной их финансового беспокойства. В то же время последствия энергетического кризиса беспокоят лишь четверть чехов, тогда как в середине прошлого года таких было 45%.«Падение цен на энергоносители — это облегчение для многих людей. Но в целом инфляция остается проблемой», — добавил Яч.Длительный рост цен также заставил чехов пересмотреть финансовые расходы на повседневную жизнь. Процент чехов, сокративших посещение ресторанов, увеличивается из года в год. Если год назад это было 45% респондентов, то сейчас — более половины. Более трети респондентов также сокращают расходы на свои хобби.«Люди защищаются от последствий инфляции так же, как и в предыдущие кварталы. Они все больше внимания уделяют экономии и ограничению расходов в повседневной жизни. В ответ на рост цен на предметы первой необходимости, такие как продукты питания и энергоносители, мы видим, что некоторые люди предпочитают более экономичные варианты и откладывают покупку менее необходимых товаров», — говорят эксперты.«С другой стороны, положительным моментом является то, что лишь небольшой процент чехов по-прежнему откладывает деньги на своих детей. Только 5% экономят на школьных принадлежностях и 7% досуге своих детей», — добавил он.Источник: ceskenoviny.cz

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