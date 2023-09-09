Средняя ставка по потребительским кредитам в Чехии в августе снизилась до 8,42 процента

Это следует из данных индекса потребительского кредитования Broker Consulting, которые компания предоставила ČTK. По мнению экспертов, на снижение индекса в основном повлияла конкурентная борьба банков за клиентов с предложениями потребительских кредитов на летний отдых. В дальнейшем ожидается стагнация или незначительное снижение значений.

«Период отпусков — один из самых популярных для оформления потребительских кредитов. Банки конкурируют между собой в плане предложений и стараются заманить клиентов выгодными кредитами, особенно на отпуск или другие расходы, которые им не обязательно нужны, но которые они могут использовать, чтобы сделать летние месяцы более приятными. Именно поэтому в августе ставки заметно снизились», — прокомментировала данные Михаэла Пудилова, аналитик по ипотечному и потребительскому кредитованию компании Broker Consulting.

Если в мае значение индекса превышало 10%, то в последующие месяцы наблюдалось небольшое снижение. По мнению Пудиловой, нынешнее снижение обусловлено потребностью в дополнительных средствах на лето, а также стремлением преодолеть более сложный в финансовом отношении период по окончании сезона отпусков. Спрос на данный вид продукта по аналогичным причинам, но еще более заметно растет на Рождество, отметила Пудилова.

В последующий период, по ее мнению, ставки останутся на прежнем уровне или немного снизятся. Более значительного снижения, вероятно, можно ожидать в следующем году, когда, по прогнозам Министерства финансов, двузначные темпы инфляции снизятся и Чешский национальный банк изменит базовую процентную ставку.

Возвращение ставок по потребительским кредитам к значениям августа прошлого года свидетельствует о постепенной тенденции к повышению доступности кредитов. «Однако возвращение к ставкам, существовавшим до пандемии и до энергетического кризиса, происходит медленно и займет несколько лет», — сказал Чешскому агентству новостей Павел Рыба, аналитик компании Golden Gate CZ.







Следите за новостями Чехии в соцсетях:





